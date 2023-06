La star de Martin Fowler d’EastEnders, James Bye, accueille un quatrième bébé alors que sa femme accouche et révèle une jolie première photo

JAMES Bye est devenu père pour la quatrième fois.

La femme de l’acteur d’EastEnders a partagé l’heureuse nouvelle aujourd’hui après un très long travail, plein de « drame ».

Partageant les premières photos de leur fils, Victoria, 40 ans, a écrit : « Oh bébé…. Il est là…

« Après une longue induction, un long travail, beaucoup de hauts et de bas et tout le drame en cours de route (oh ne vous inquiétez pas, je vais vous renseigner sur tout… ) nos cœurs sont sur le point d’exploser avec l’arrivée de notre précieux petit garçon… »

Elle a poursuivi: « Je n’arrive tout simplement pas à croire que je l’ai, ici, dans mes bras, en toute sécurité à la maison et à nous de le garder pour toujours. Je n’ai toujours pas compris… Je suis toujours sous le choc et je n’arrive toujours pas à croire qu’il soit à moi.

« Cela a été un long voyage pour l’avoir et maintenant qu’il est allongé contre ma poitrine, gémissant doucement, commençant déjà à s’enraciner pendant un certain temps, j’ai l’impression d’être la maman la plus chanceuse du pays.

« Je m’imprègne de tout. Laisser mes cheveux reposer comme un nid d’oiseau sur ma tête, laisser le linge s’empiler, laisser passer des heures pendant que je le tiens, et le renifle (oh cette odeur) parce que j’ai attendu tant de temps pour ce moment. Et j’aime chaque seconde… xx »

Victoria, qui est mariée à l’acteur de Martin Fowler depuis 2012, a ajouté : « Les garçons sont tous amoureux, James est amoureux, il s’est passé tellement de choses, ooh j’ai juste hâte de vous raconter… mais pour l’instant – nous voulions juste dire merci.

«À nos amis, à notre famille et à vous tous adorables… tout votre soutien, votre gentillesse et vos messages. Eh bien, cela signifiait le monde absolu.

« Je vais prendre quelques jours pour m’évader et laisser mon cerveau embrumé de sommeil se rattraper, puis je reviendrai avec tous les détails. Et TOUS les spams pour bébés.

« Beaucoup d’amour… The Byes (tous les SIX d’entre nous!) xxx. »

Victoria a révélé qu’elle était incitée la semaine dernière et que les fans attendaient avec impatience son annonce.

James – qui est apparu dans la dernière série de Strictly – et Victoria sont déjà parents d’Edward, huit ans, Louis, six ans, et Hugo, trois ans.

Les copains célèbres du couple se sont précipités pour les féliciter.

Dannielle Harold a commenté: « Ohhhh félicitations. »

Gregory Finnegan a ajouté : « Félicitations les gars ! J’ai hâte de rencontrer le petit gars.

Alors que la femme de Ricky Champs a déclaré: « Il est ici félicitations à vous les gars, quelle petite mignonne !