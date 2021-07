La star de Marrying Millions, Bill Hutchinson, 63 ans, arrêtée pour « avoir agressé sexuellement une fille de 17 ans, après s’être évanouie sur un canapé »

La star de MARRYING Millions, Bill Hutchinson, a été accusée d’avoir agressé sexuellement une jeune fille de 17 ans après qu’elle se soit évanouie sur son canapé.

Hutchinson, 63 ans, qui a fondé la société immobilière Dunhill Partners, a été arrêté mardi et fait face à un chef d’accusation d’agression sexuelle.

Hutchinson joue dans l’émission Lifetime aux côtés de sa fiancée de 23 ans Brianna Ramirez Crédit : Bill Hutchinson / Instagram

L’adolescente dit qu’elle a été attaquée par la star de télé-réalité après avoir emménagé dans sa maison de Highland Park à Dallas en mai.

Selon un affidavit de mandat d’arrêt, l’élève du secondaire a déclaré aux flics que Hutchinson lui avait donné, ainsi qu’à d’autres, de l’alcool et de la marijuana.

Elle allègue qu’elle s’est réveillée après s’être endormie ivre sur son canapé pour le trouver en train de l’agresser sexuellement.

L’affidavit indique qu’elle était « gelée de peur ».

Il prétend également qu’il l’a touchée « de manière inappropriée », y compris « des massages, des attouchements de sa poitrine et de ses mamelons ».

Hutchinson, qui joue dans l’émission Lifetime aux côtés de sa fiancée de 23 ans, Brianna Ramirez, a déclaré à TMZ : « Je suis innocent de cette accusation et de cette accusation.

« Quiconque me connaît dans cette ville sait que je ne suis pas capable d’agression, sexuelle ou autre.

« J’espère que tous mes collègues et amis me donneront le bénéfice du doute jusqu’à ce que je prouve mon innocence devant le tribunal. »

Marrying Millions se concentre sur la vie du couple après s’être rencontrés dans un restaurant de Dallas lorsque Ramirez était hôte et n’avait que 18 ans, rapporte The Dallas News.

Hutchinson a trois filles – Holly, 32 ans; Rachel, 30 ans ; et Tess, 28 ans – de son premier mariage et deux enfants – Annebelle, 16 ans ; et King, 11 – de son deuxième.

La fiancée Ramirez a écrit sur Instagram en avril : « Merci d’être là pour moi quand la vie prend des tournants inattendus.

« Merci de m’avoir donné une chance de me regrouper. »

Hutchinson a été libéré sous caution de 30 000 $. L’âge du consentement est de 17 ans au Texas et il ne fera donc pas l’objet d’accusations pour agression sur mineur.