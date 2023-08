La star de Married At First Sight s’est fiancée après avoir claqué l’émission en tant que « couture totale » et trompé sa femme à la télévision

Un marié MARIÉ à première vue qui a claqué le spectacle comme un « point total » et qui s’est retrouvé avec un « goût amer » à l’idée de se marier est maintenant fiancé.

Le mauvais garçon de la télé-réalité australienne Dean Wells, 45 ans, a maintenant trouvé l’amour avec d’autres anciens du petit écran, la star de Beauty And The Geek, Aimee Woolley, 24 ans.

Le couple se fréquente depuis un an après que Dean, 45 ans, a admis qu’il était « marqué » par son expérience MAFS.

Il a ébouriffé des plumes pendant son passage à l’émission de téléréalité lorsqu’il a trompé sa partenaire Tracey Jewel avec sa co-star Davina Rankin.

Davina est maintenant heureusement mariée à son nouveau partenaire Jaxon – et il semble que Dean suivra.

Il a posé la question dans un décor désertique époustouflant qui l’a vu avec l’infirmière stagiaire Aimee poser devant un chameau.

Parlant de son nouveau chapitre heureux, il a déclaré à The Wash Online : « MAFS est différent pour tout le monde, mais pour moi, c’était une couture totale et m’a laissé un goût amer sur le mariage.

« J’étais un peu effrayée par l’expérience, mais quand j’ai rencontré Aimee, elle a renouvelé ma foi en un amour véritable, honnête et vrai.

« C’est la personne la plus douce, la plus drôle, la plus folle et la plus authentique que j’aie jamais rencontrée. »

Aimee, qui s’est fait connaître dans le casting de Beauty And The Geek en 2022, a ajouté: « Vous ne pouvez jamais m’éloigner d’un mauvais garçon. Ils ont essayé ça sur Beauty and the Geek et ça n’a pas marché.

« J’ai trouvé mon mauvais garçon pour toutes les bonnes raisons.

« L’amour peut survenir de manière inattendue à tout moment. »

Aimee a maintenant déménagé à Sydney depuis la Tasmanie afin que le couple puisse commencer une vie ensemble.

Pendant ce temps, Davina de MAFS, qui a trompé Dean dans l’émission, a récemment refusé de s’engager dans les potins juteux que son ex-mari Ryan Gallagher a partagés à son sujet alors qu’elle jouait dans l’émission australienne I’m A Celebrity Get Me Out of Here.

Il a dit à ses camarades de camp: «Nous étions en lune de miel, et nous étions intimes et des trucs comme ça. Vous vous perdez en quelque sorte dans l’instant.

« Pendant que nous revenions, alors que nous atterrissions, elle dit: » Vous savez, quand nous revenons, nous rencontrons d’autres personnes et vous pouvez vous connecter avec n’importe qui « . »

Mais Davina a refusé d’être entraînée dans le drame et l’a qualifié de « non pertinent ».

Aimee, qui s’est fait connaître dans le casting de Beauty And The Geek en 2022, a raconté comment elle avait trouvé son « mauvais garçon »[/caption] neuf

Dean a fait sensation sur MAFS quand il a triché avec Davina[/caption] neuf

Dean a fait le sale sur sa femme de spectacle Tracey – mais a déclaré que l’expérience l’avait laissé « marqué »[/caption]