La star de Marié au premier regard a l’air méconnaissable

La star de MARRIED At First Sight, Matt Murray, semble méconnaissable, un remarquable briquet à sept pierres.

Le barbier, 32 ans, qui est apparu dans la deuxième série de l’émission de rencontres E4, a partagé une photo de retour avant sa transformation corporelle.

Instagram

La star du MAFS, Matt Murry, avait l’air méconnaissable à sept briquets[/caption] Instagram

La star de télé-réalité a admis avoir utilisé des stéroïdes pour prendre du volume[/caption] Instagram

Le barbier a déclaré qu’il avait passé des années à s’entraîner pour atteindre sa musculature[/caption]

La star de télé-réalité avait l’air nettement plus mince et moins musclée sur la première photo.

Matt a admis qu’il n’avait «aucune direction» en matière de forme physique et d’alimentation saine.

Le coiffeur – qui est maintenant en couple avec la mariée de la première série Marilyse Corrigan – a admis qu’il avait déjà essayé de prendre du volume en utilisant des stéroïdes.

Il a écrit à côté des photos : “Image 1 – Aucune direction dans l’entraînement, juste des courses de 4 heures du matin et un régime de style paléo (à mon plus mince). Près de 7 pierres perdues à ce stade.

“Image deux – Des années d’entraînement et ensuite la décision de sauter sur les stéroïdes… oui, j’admets ouvertement mon utilisation de stéroïdes dans le passé pour mieux aider les gens à les comprendre.

«Cinq ans de cycles intermittents, nourrissant mon ego. Conduit pour la taille sur la santé. Manger tout ce que je pouvais avoir en moi qui contenait des protéines.

Mais après s’être renseigné sur les bonnes façons de se mettre en forme, Matt a déclaré qu’il était maintenant satisfait de son corps après des années à se consacrer à la salle de sport et à suivre une alimentation équilibrée.

Il a poursuivi: “Image trois – La plus récente. Je garde mon plan d’entraînement amusant, je mange surtout sainement mais je ne me prive pas de nourriture de merde ici et là.

“Ne vous y trompez pas, je m’entraîne toujours très dur et je pousse mon corps et mon esprit.

« Le plan doit toujours être fonctionnel et adapté.

“Je veux pouvoir faire des tractions avec mes petits-enfants… Je ne veux pas être le père du parc assis au téléphone ou trop malsain pour jouer, bouger, courir.”

Il a ajouté : « Nous avons tous un motif pour chaque action que nous faisons. Nous faisons bouillir la bouilloire pour avoir la sensation du café… Nous lavons la literie car une literie fraîche nous fait nous sentir propre… nous devons prendre soin de nous pour nous sentir en bonne santé à notre tour.

“La clé est de ‘FEELING’ tout est pour un résultat, aussi petit soit-il.”

Matt s’est marié avec la mariée Gemma, mais les choses se sont rapidement dirigées vers le sud et il s’est lancé dans une “affaire” avec sa co-star Whitney.

Après avoir quitté la série, Matt a retrouvé l’amour avec l’ancienne star du MAFS Marilyse et ils ont révélé le mois dernier qu’ils avaient fait passer leur relation au niveau supérieur.

Le couple a confirmé qu’ils étaient un élément l’année dernière avec une exposition très publique sur les réseaux sociaux et maintenant, ils ont laissé entendre qu’ils emménageraient ensemble.

Parlant de la nouvelle romance retrouvée du couple, un porte-parole a déclaré: “Depuis leurs vacances, leur amitié s’est développée et leur relation s’est épanouie naturellement, ils sont tous les deux extrêmement heureux et reconnaissants de tous les commentaires de soutien qu’ils ont reçus jusqu’à présent.”

Ils ont ajouté: “Marilyse sait trop bien comment la réaction du public peut avoir un impact sur la santé mentale des hommes de la série car elle a vu comment cela a eu un impact sur Frankie.”

Instagram/@matt_b_murray

Matt montre régulièrement sa transformation corporelle sur les réseaux sociaux[/caption] e4

Le beau gosse tatoué a été fustigé pour avoir eu une ” liaison ” dans l’émission de rencontres E4[/caption]