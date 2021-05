La star de Manoj Bajpayee-Samantha Akkkineni promet une montre fascinante

L’attente touche à sa fin! Mettant fin à toute anticipation et applaudissant ses millions de fans, Amazon Prime Video annonce aujourd’hui officiellement le 4 juin 2021, date de sortie de la nouvelle saison de son émission très acclamée, « The Family Man », créée par le non-conformiste duo, Raj et DK.

Marquant cette annonce importante, Amazon Prime Video a publié aujourd’hui une bande-annonce captivante de l’émission qui présente le retour du Family Man le plus attachant du pays, alias Srikant Tiwari, joué par Manoj Bajpayee. Cette saison, Srikant Tiwari sera opposé à un nouvel adversaire puissant et brutal nommé Raji, essayé par Samantha Akkineni.

La saison en 9 parties du thriller verra Srikant continuer à se bousculer entre la dualité d’être un père de famille de la classe moyenne et un espion de classe mondiale et d’essayer de sauver la nation d’une attaque imminente. Remplie de rebondissements passionnants et d’un point culminant inattendu, la saison à venir de la série dramatique d’action énervée donnera un aperçu fascinant des deux mondes de Srikant.

S’exprimant lors du lancement de la bande-annonce, Aparna Purohit, responsable de India Originals, Amazon Prime Video, a déclaré: « Rien n’est plus gratifiant pour nous que nos personnages deviennent un nom familier. Le fait que Srikant Tiwari, le Family Man par excellence, ait reçu tant d’amour et Cette appréciation confirme notre conviction que de bonnes histoires authentiques relient et transcendent toutes les barrières. La nouvelle saison de The Family Man est plus grande, plus complexe et met en scène l’action. Nous sommes convaincus que les téléspectateurs seront ravis d’assister à la confrontation entre Srikant et son ennemi. C’est un plaisir pour tout le monde ici chez Amazon de dévoiler un joyau de contenu qui se connecte avec le public en Inde et au-delà et nous ne pouvons pas attendre le lancement de la nouvelle saison de l’émission le mois prochain. » Les créateurs Raj et DK ont déclaré: « En tant que créateurs, nous attendons depuis assez longtemps pour partager la bande-annonce de la nouvelle saison tant attendue de The Family Man aujourd’hui. Nous avons promis que la saison sera sortie d’ici la fin de cet été, et nous sommes heureux d’avoir à peu près tenu cette promesse :). L’attente sera enfin terminée le 4 juin car Srikant Tiwari reviendra avec un scénario passionnant, et «le danger a vraiment un nouveau visage» – Samantha Akkineni, qui a fait un énorme travail, ainsi que la distribution de l’ensemble toujours fantastique. Nous sommes convaincus que nous avons créé une saison passionnante pour vous tous, même si vous avez dû surmonter la pandémie. Espérons que la nouvelle saison en vaudra la peine d’attendre. Ce sont des temps extrêmement difficiles, et nous espérons et prions pour des temps meilleurs. S’il vous plaît, restez en sécurité, masquez-vous et vaccinez dès que vous le pouvez. «

La série primée Amazon Original Series marque les débuts numériques de la superstar du Sud Samantha Akkineni qui rejoint la distribution de l’ensemble stellaire comprenant Manoj Bajpayee, Priyamani, lauréate de Padma Shree, ainsi que d’incroyables talents de toute l’Inde, notamment Sharib Hashmi, Seema Biswas, Darshan Kumar, Sharad Kelkar, Sunny Hinduja, Shreya Dhanwantary, Shahab Ali, Vedant Sinha et Mahek Thakur. L’émission présente également des acteurs incroyables du cinéma tamoul, notamment Mime Gopi, Ravindra Vijay, Devadarshini Chetan, Anandsami et N. Alagamperumal.