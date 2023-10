La star de Manchester United ridiculisée pour avoir suggéré qu’elle pouvait remporter la Ligue des champions

Le défenseur de Manchester United, Raphael Varane, a suscité les critiques des fans après avoir suggéré que les Red Devils seraient en mesure de remporter la Ligue des champions cette saison.

S’exprimant mardi avant le deuxième match de groupe de la Ligue des champions 2023/24 de Manchester United contre Galatasaray, Varane a fait valoir que même s’ils ont commencé la nouvelle campagne lentement, ils ont toujours la qualité dans l’équipe pour exceller en Europe.

Lorsqu’on lui a demandé si Manchester United pouvait remporter la compétition d’élite, Varane a répondu : « Oui, je pense que oui.

Varane et Ten Hag se sont exprimés mardi lors d’une conférence de presse d’avant-match. (Crédit image : Getty Images)

« La qualité est dans l’équipe. Dans cette compétition, il faut soigner chaque détail. Bonne mentalité. Nous devons faire quelques améliorations, pas le début que nous attendions. Nous avons la capacité de rivaliser avec les meilleures équipes du monde. »

Cependant, la confiance inhérente du Français en ses coéquipiers a été ridiculisée par les fans sur les réseaux sociaux. Beaucoup ont souligné leur dernière défaite contre Crystal Palace à Old Trafford samedi, tandis que d’autres ont suggéré que des équipes telles que Manchester City, Arsenal et le Real Madrid avaient actuellement une longueur d’avance sur l’équipe d’Erik ten Hag.

Un utilisateur a commenté X: « Cette équipe mal entraînée n’a même pas pu battre Palace à domicile », alors que un autre a dit: « Ils sont loin d’être bons [enough] ».

Ailleurs, un sans détour a déclaré: « Rapheal Varane, comédien de l’année. »

Zaha cherchera à éliminer son ancienne équipe (Crédit image : Getty Images)

L’un d’entre eux a même évoqué les cinq victoires de Varane en Ligue des champions au Real Madrid, suggérant qu’il ne sait pas dans quel club il joue actuellement.

« L’homme pense qu’il est toujours à Madrid ».

Ten Hag a également évoqué les chances de Manchester United, bien qu’il ait refusé de regarder plus loin que le match en question mardi. Avec Mauro Icardi, Wilfried Zaha, Hakim Ziyech et Dries Mertens jouant tous pour l’équipe turque, le coach néerlandais met en évidence les domaines dans lesquels son équipe doit s’améliorer.

« Le football de haut niveau est une question de résultats, mais si l’exécution n’est pas bonne, le processus n’est pas bon, vous ne gagnez pas, donc les deux [what’s more important: result or display] », a déclaré Ten Hag.

« Nous savons que [Galatasaray quality], il n’y a pas que Zaha et Icardi, mais il y a Mertens et Ziyech, donc ils en ont beaucoup plus et c’est une question d’équipe. Nous devons défendre cela et faire de notre mieux pour obtenir le bon résultat. »

