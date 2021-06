La star de Manchester United, Marcus Rashford, remporte le prix Pat Tillman pour service après avoir collecté des millions pour nourrir les enfants

La star de Manchester United, Marcus Rashford, qui a aidé à collecter des millions de dollars pendant la pandémie de COVID-19 pour aider à nourrir les enfants en Angleterre, recevra le prix Pat Tillman pour service à l’ESPYS 2021 le 10 juillet.

Rashford, qui a parlé de sa dépendance à l’égard des repas scolaires gratuits et des « actions aimables » de ses voisins et entraîneurs lorsqu’il grandissait, a récemment été nommé sur la liste des 100 meilleurs du Time pour son travail de plaidoyer sur l’itinérance et la faim chez les enfants.

« Un athlète est le moins que nous puissions être », a déclaré Rashford. « Le sport peut être le plus grand moteur de changement positif, avec sa capacité à vraiment unir. Si j’ai réussi quelque chose au cours de la dernière année, j’espère que ce serait de démontrer à mes pairs ce qui est possible lorsque nous sommes animés par une passion et la détermination pour le mieux. Mieux vaut non pas pour nous-mêmes, mais pour ceux dont la voix est très rarement entendue.

« Nous avons une plate-forme pour parler au nom de millions de personnes. Lorsque nous nous réveillons le matin, nous décidons de ce que nous voulons faire avec cette plate-forme. La récompense d’aider un seul l’emportera toujours sur le risque de négativité ou de critique lancée sur mon chemin. . Je suis honoré d’être le récipiendaire de cette année du prix Pat Tillman. Un grand merci à toutes les personnes impliquées. «

Rashford a fait la une des journaux à travers le monde lorsqu’il a pris le gouvernement britannique à partie contre la faim chez les enfants au cours des premiers mois de la crise du COVID-19. Au Royaume-Uni, les familles à faible revenu avec enfants ont droit à des repas scolaires gratuits, garantissant que les enfants ont un déjeuner chaud (et parfois un petit-déjeuner) à l’école sans frais.

Lorsque la pandémie a frappé, de nombreuses familles de travailleurs ont vu leurs revenus chuter en raison de leur licenciement ou de la réduction de leurs heures et ont dû lutter pour nourrir leur famille pendant les vacances scolaires et les fermetures prolongées des écoles. Le gouvernement a d’abord refusé d’aider, mais Rashford a écrit une lettre ouverte aux députés, appelant à leur soutien. La lettre a suscité une énorme couverture médiatique et a conduit le gouvernement à inverser la tendance.

En octobre dernier, le gouvernement britannique a rejeté une motion visant à étendre la fourniture de repas scolaires gratuits. Mais Rashford a rallié le soutien d’un certain nombre de donateurs pour continuer à soutenir les enfants tout en adressant une nouvelle fois une pétition au gouvernement. Une fois de plus, il a réussi à obtenir une subvention de 400 millions de livres sterling (556 millions de dollars) pour fournir des repas jusqu’en 2021, ce qui a un impact sur la vie de 1,7 million d’enfants au Royaume-Uni.

En avril, l’attaquant de United and England a annoncé le lancement du Marcus Rashford Book Club et un partenariat avec Macmillan Children’s Books pour faire don de 390 000 livres à des enfants mal desservis au Royaume-Uni et en Écosse.

A déclaré Marie Tillman, présidente du conseil d’administration et co-fondatrice de la Fondation Pat Tillman : « Marcus a collecté des millions et a réuni une coalition de restaurants et d’épiceries pour s’assurer que les enfants et les familles vulnérables aient suffisamment à manger alors que la pandémie leur a fermé les ressources à Great La Grande-Bretagne. Mais il ne s’est pas arrêté là – il a engagé à deux reprises le gouvernement britannique pour étendre les allocations alimentaires aux familles et il a gagné. Il a vu un mal et a utilisé sa plate-forme pour guider ceux qui l’entourent à y remédier. La passion de Marcus pour mettre fin à la pauvreté des enfants, inspiré par ses propres expériences avec l’insécurité alimentaire, reflète la passion de Pat pour montrer l’exemple et identifier où il pourrait unir les autres pour avoir un impact.

Le Pat Tillman Award for Service parrainé par MassMutual, créé en 2014 pour commémorer l’ancien joueur de la NFL et l’héritage de l’US Army Ranger, honore une personne ayant un lien étroit avec le sport qui a servi les autres d’une manière qui fait écho à l’héritage de Tillman. Tillman a quitté la NFL pour servir dans l’armée à la suite des attaques terroristes du 11 septembre 2001. Il a été tué en avril 2004 alors qu’il servait dans le 75e Régiment de Rangers en Afghanistan.

Les anciens lauréats du prix Pat Tillman pour service comprennent le joueur de hockey sur luge médaillé d’or paralympique américain et récipiendaire de Purple Heart Josh Sweeney (2014); Danielle Green, ancienne joueuse de basket-ball de Notre Dame, vétéran de la guerre en Irak et récipiendaire de Purple Heart (2015); Le sergent de l’armée américaine. et la médaillée d’or des Jeux Invictus Elizabeth Marks (2016); Israel Del Toro, récipiendaire de Purple Heart et médaillé d’or aux Invictus Games (2017) ; Récipiendaire de la médaille Navy-Marine Commendation, sergent et fondateur de l’équipe Rubicon Jake Wood (2018) ; Kristie Ennis, ancienne Marine et fondatrice de la Fondation Kristie Ennis (2019) ; et le travailleur de la santé et champion de boxe Kim Clavel (2020).