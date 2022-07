La star de Manchester City, Rodri, signe un nouveau contrat jusqu’en 2027

Par Ben Brown









Le milieu de terrain de Manchester City, Rodri, a signé un nouveau contrat avec l’Etihad qui le maintiendra à Manchester jusqu’en 2027, a annoncé le club.

L’Espagnol est passé de Madrid à Manchester à l’été 2019 et, après une première saison mitigée, il s’est imposé comme l’un des meilleurs milieux de terrain du football mondial sous Pep Guardiola.

La saison dernière, il a été parmi les buts, marquant 7 frappes vitales, dont un vainqueur du temps additionnel contre Arsenal le jour de l’An.

Maintenant, ses performances ont été récompensées par un nouveau contrat amélioré à l’Etihad, qui le verra jouer dans Sky Blue pendant cinq saisons supplémentaires, trois de plus que son contrat initial ne l’avait prévu.

Ici pour rester! 🙌 Nous sommes ravis de vous confirmer que Rodrigo a prolongé son contrat jusqu’en 2027 ! ✍️#ManCity pic.twitter.com/aIuKzDD4sY – Manchester City (@ManCity) 12 juillet 2022

Le milieu de terrain de 26 ans n’a pas tardé à admettre qu’il était tombé amoureux du club, annonçant la décision de déménager à Manchester comme la meilleure de sa carrière.

Rejoindre City en 2019 est la meilleure décision que j’ai prise dans ma carrière », a-t-il déclaré. “J’ai adoré chaque seconde. Les fans ont été incroyables avec moi, je me sens totalement soutenu par le Club et le manager me pousse chaque jour.

“Je me suis tellement amélioré en tant que joueur, et je tiens à remercier Pep et tout le personnel des coulisses pour leur aide. Ils sont totalement déterminés à m’aider à devenir le meilleur joueur possible et j’apprécie leur travail acharné.

« Nous avons eu beaucoup de succès depuis que je suis arrivé ici, ce qui me rend très fier. Mais pour être honnête, ce succès m’a rendu encore plus avide de moi. Une fois que vous commencez à gagner de gros titres, vous ne voulez plus vous arrêter.

“City, je pense, m’offre les meilleures chances de gagner des trophées et c’est pourquoi je suis si heureux de rester ici plus longtemps.”

Bien sûr, il devra désormais faire face à une concurrence supplémentaire pour sa place, son compatriote milieu de terrain Kalvin Phillips ayant déménagé à l’Etihad depuis Leeds United plus tôt cet été.

Malgré cela, il restera probablement l’un des premiers noms sur les feuilles d’équipe de Pep Guardiola pour les matchs les plus importants.

Lire la suite:

Les rumeurs de transfert de mardi : Lewandowski, Martinez, De Ligt, Koulibaly, Gnabry et plus

Regardez: Heung-min Son parmi les stars de Tottenham s’effondre lors d’une séance d’entraînement exténuante de Conte