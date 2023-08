La star de Manchester City fait volte-face sur la décision du contrat: rapport

Manchester City est sur le point de signer Jeremy Doku, ajoutant à leurs transferts de Matteo Kovacic et Josko Gvardiol plus tôt dans la fenêtre, mais l’un de leurs joueurs actuels a pris une décision sur leur avenir au club.

Trois joueurs de Manchester City n’ont plus qu’un an sur leurs contrats actuels, Kyle Walker, Taylor Harwood-Bellis et Scott Carson pouvant tous quitter le club gratuitement l’été prochain s’ils ne parviennent pas à s’entendre sur les conditions d’un nouveau contrat.

Bernardo Silva est un autre joueur de l’équipe constituée par Pep Guardiola qui s’est toujours positionné pour s’éloigner cependant, au milieu de l’intérêt de Barcelone. Le Portugais a encore deux ans sur son contrat, mais a déjà souligné son désir de rejoindre les géants de la Liga.

Bernardo Silva a fait l’objet de spéculations le liant à Barcelone (Crédit image : Getty Images)

Cependant, selon la publication espagnole Mundo DeportivoBernardo Silva a choisi de rester à Manchester City, acceptant verbalement de prolonger son contrat.

Le rapport suggère que Guardiola a joué un rôle important dans la décision, bien qu’il ait précédemment promis au joueur de 29 ans qu’il pourrait partir si le Barça offrait le bon prix. Transfermarkt valorise Silva à environ 70 millions de livres sterling, un prix élevé pour un club avec des considérations de fair-play financier également.

En effet, le Barça aurait dû vendre pour faire venir Silva, et bien que le rapport suggère que Xavi était particulièrement désireux de l’ajouter à l’équipe, un certain nombre de joueurs auraient dû partir pour faire de la place.

VIDÉO : Josko Gvardiol pourrait rendre Manchester City invincible

Alors que le PSG était également intéressé par la signature de Silva, il semblait que Barcelone semblait être le seul club pour lequel il voulait laisser les triples vainqueurs. Cela a changé maintenant, Guardiola ayant convaincu Silva de son statut au sein de l’équipe, en particulier après la blessure de trois à quatre mois que Kevin De Bruyne a subie au début de la saison.

Le nouveau contrat de Silva à Manchester City le verra ajouter une autre année à son contrat, ce qui signifie qu’il restera au club jusqu’à l’été 2026.

Guardiola aurait convaincu Silva de rester (Crédit image : Getty Images)

