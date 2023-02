La star de Manchester City, Erling Haaland, veut une sortie sensationnelle d’Etihad: rapport

La star de Manchester City, Erling Haaland, serait prête à quitter le club après seulement une saison à Eastlands.

Le Norvégien a inscrit 31 buts en seulement 28 matches jusqu’à présent dans sa carrière à Manchester City, marquant déjà 25 buts en Premier League. Haaland n’est pas non plus allé à la Coupe du monde et était frais pour la reprise de la saison le lendemain de Noël.

Mais une enquête de Premier League sur la violation des règles financières chez les champions a secoué le club – tandis que la sortie choc de Joao Cancelo vers le Bayern Munich a alimenté des rumeurs de mécontentement dans les coulisses.

Les rumeurs vont bon train selon lesquelles Pep Guardiola s’est brouillé avec son attaquant vedette (Crédit image : Manchester City FC via Getty Images))

Sortie espagnole National (s’ouvre dans un nouvel onglet) ont affirmé que l’attaquant “se demande déjà s’il a pris la meilleure décision possible en se rendant au stade Etihad”, tandis que dans un rapport séparé, ils ont affirmé que sa relation avec Pep Guardiola “commence à se fissurer”, car la paire a un “relation très éloignée”.

L’ex-star de City Dietmar Hamann a même raconté parlerSPORT (s’ouvre dans un nouvel onglet) qu’il ne croit pas que Guardiola ait jamais voulu signer le dieu des buts Scandi, affirmant: “Je n’ai jamais pensé qu’il irait à City parce que c’est un joueur que Guardiola n’a jamais voulu.”

National ajouter que la relation de Haaland avec Guardiola est “terrible” et qu’il cherche un “changement de décor avant que sa clause de libération de 200 millions d’euros ne s’active en 2024”. CBS Sports’ (s’ouvre dans un nouvel onglet) Ben Jacobs (s’ouvre dans un nouvel onglet) dit récemment PrisHors-jeu (s’ouvre dans un nouvel onglet) “C’est probablement seulement le PSG qui pourrait se permettre Haaland si vous tenez compte des salaires et des frais.”

Malgré les rumeurs de mécontentement, couplées aux rumeurs selon lesquelles Bernardo Silva pourrait bien quitter City dans les mois à venir, il n’y a pas grand-chose à suggérer que Haaland soit mécontent – ​​et avec L’athlétisme (s’ouvre dans un nouvel onglet) déclarant que City pense avoir maîtrisé l’enquête de la Premier League, il est peu probable que Haaland s’inquiète même de vouloir quitter quelque chose qui pourrait ne pas être un problème pour les mois à venir – voire pas du tout, si l’on en croit ses employeurs.

Manchester City fait l’objet d’une enquête pour avoir enfreint les règles de la Premier League en matière de finances (Crédit image : Getty Images)

Haaland a affirmé lors de sa signature pour City qu’il était là “pour apprendre” et qu’il n’avait que 22 ans, tout rapport de mécontentement devrait être attendu des médias espagnols, étant donné que le Real Madrid et Barcelone convoitent l’attaquant. Bien qu’il ait du mal à s’adapter au style de jeu de Guardiola, sa production a toujours été phénoménale cette saison et City détesterait perdre un joueur qu’il considère comme ressemblant à Galactico après seulement 12 mois.

Haaland est évalué à 170 millions d’euros par Marché des transferts (s’ouvre dans un nouvel onglet).

Après que Manchester City ait été accusé d’avoir enfreint les règles financières par la Premier League, un ancien conseiller financier de City a affirmé que le club devait être relégué de la division, si les allégations s’avéraient vraies.

Manchester City pourra également faire appel des sanctions auprès du TAS, l’organisme auquel il a fait appel pour ses accusations contre l’UEFA. Pep Guardiola, quant à lui, a affirmé dans le passé qu’il se retirerait s’il était prouvé qu’il avait été menti par la propriété de la ville – et la ville conserve un intérêt pour Mikel Arteta.

Haaland, quant à lui, a attribué à Ole Gunnar Solskjaer l’amélioration de son jeu, tandis que les records continuent de tomber à ses pieds.