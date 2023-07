La star de Manchester City dit que les commentaires de Pep Guardiola étaient « difficiles à accepter »

Le milieu de terrain de Manchester City, Kalvin Phillips, a révélé qu’il avait du mal à entendre son entraîneur Pep Guardiola le qualifier de « surpoids » dans les médias la saison dernière.

Guardiola a laissé tomber Phillips pour un match nul en huitièmes de finale de la Coupe Carabao en décembre 2022 contre Liverpool parce qu’il n’était pas assez en forme pour le match.

Avant le match, Guardiola a déclaré: « Il n’est pas blessé. Il est arrivé en surpoids. Je ne sais pas [why]. Il n’est pas arrivé en condition de faire des entraînements et de jouer. »

Guardiola était mécontent du supposé manque de forme physique de Phillips (Crédit image : Getty Images)

Phillips n’a commencé que quatre matchs pour Manchester City dans toutes les compétitions au cours de la saison 2022/23, malgré son arrivée de Leeds United pour 45 millions de livres sterling l’été dernier. Il a maintenant répondu aux commentaires de son manager, suggérant que même si cela faisait mal d’entendre, il a travaillé aussi dur que possible pour lui prouver le contraire.

« C’était un peu difficile à encaisser juste à cause de son surdimensionnement et du nombre de personnes qui ont commencé à en parler », a déclaré Phillips à BBC Radio 5 Live.

« Pour moi, je n’étais pas en surpoids, mais évidemment le manager l’a vu d’une manière très différente. Je l’ai juste pris et j’ai fait de mon mieux pour être aussi en forme que possible.

« J’étais sur le banc pour le match de Leeds juste après cela et j’étais en forme à chaque match depuis lors. Ce n’était qu’une de ces choses, c’était un malentendu de ma part et de certains membres du personnel. Vous en verrez beaucoup plus dans le documentaire . »

Ce documentaire, Kalvin Phillips: The Road to City, retrace la première saison de l’Anglais au stade Etihad et sera diffusé sur Amazon Prime le 19 juillet.

Phillips n’a fait que quatre départs à Manchester City la saison dernière (Crédit image : Getty Images)

Après avoir eu du mal à entrer dans l’équipe première de Manchester City, des spéculations suggèrent que Phillips partira à la recherche de minutes plus régulières lors de la saison 2023/24. West Ham United a été le club le plus étroitement lié après avoir perdu Declan Rice, bien que le joueur de 27 ans semble déterminé à être un membre plus important de l’équipe de Guardiola.

« A Leeds, c’était très différent pour moi parce que je jouais à chaque match et je savais que peu importe ce que je serais probablement dans la formation de départ », a-t-il déclaré. « Maintenant, cela a en quelque sorte changé, je ne m’attends pas à être dans l’équipe ou à commencer.

« Mais si je ne commence pas, je vais pousser pour essayer de m’impliquer beaucoup plus. Évidemment, j’aimerais jouer beaucoup plus, m’impliquer beaucoup plus dans l’équipe et gagner des matchs, mais je sais à quel point c’est difficile c’est le cas et j’espère que cette saison sera bien meilleure pour moi de cette façon. »

