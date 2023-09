La star de Manchester City, Bernardo Silva, peut partir pour seulement 50 millions de livres sterling grâce à une clause libératoire

La superstar de Manchester City, Bernardo Silva, ne coûtera que 50 millions de livres sterling à son prochain club.

Les Portugais récemment signé un nouvel accord au stade Etihad pour le garder à Manchester jusqu’en 2026 – et a couronné les célébrations avec un but contre West Ham United ce week-end. Bernardo a rejoint Manchester City en 2017 en provenance de Monaco et a remporté les trois trophées nationaux, dont cinq titres de Premier League, avant d’ajouter la Ligue des Champions la saison dernière.

Mais comme le milieu de terrain est une cible majeure de Barcelone et du Paris Saint-Germain cet été, il sera beaucoup plus facile de le signer en 2024.

Barcelone voudrait Bernardo Silva (Crédit image : Joan Valis/Urbanandsport/NurPhoto via Getty Images)

Selon l’oracle italien des transferts, Fabrizio RomanoCity a inséré une clause libératoire dans le nouvel accord de Bernardo.

À partir de l’été prochain, le joueur de 29 ans sera disponible pour seulement 50 millions de livres sterling, alertant des personnalités comme le Barça – qui compte désormais plusieurs anciennes stars de City dans ses rangs. Joao Cancelo est prêté en Catalogne, Ferran Torres et Ilkay Gundogan jouent tous deux pour le club et Eric Garcia est prêté à Gérone par Barcelone.

Il s’agit de la deuxième histoire de ce type ces dernières semaines liant les champions de la Liga à un joueur de Manchester City. Selon 90 minutesErling Haaland a également une clause libératoire qui entrera plus tard dans son contrat – et Barcelone surveillerait sa situation.

Erling Haaland de Manchester City est également une cible pour le Barça (Crédit image : Getty Images)

Arrière latéral anglais Kyle Walker a également récemment signé un nouvel accord à Manchester City. pour le garder sur place jusqu’en 2026 également.

Bernardo est apprécié par Marché de transfert vaudrait 80 millions d’euros.

Plus d’histoires de Manchester City

L’agent d’Erling Haaland a répondu à des spéculations « étranges » reliant le Norvégien à un transfert au Real Madrid.

Entre-temps, il a été rapporté que l’attaquant a une clause libératoirece qui pourrait le voir quitter City l’été prochain.

Manchester City a connu ses adversaires en phase de groupes de la Ligue des champions pour la saison 2023/24alors qu’ils cherchent à conserver leur couronne européenne.