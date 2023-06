La star de Manchester City, Bernardo Silva, en pourparlers sur l’offre de l’Arabie saoudite: rapport

Bernardo Silva, vainqueur du Manchester City Treble, fait l’objet d’une nouvelle offre de l’Arabie saoudite, alors que les spéculations sur son avenir s’intensifient.

Le milieu de terrain portugais est en pourparlers avec le Paris Saint-Germainselon le prolifique gourou des transferts, Fabrice Romano – mais est la dernière cible de la Saudi Pro League après la capture de Ruben Neves.

Al Hilal est sur le point de signer le contrat de 47 millions de livres sterling avec le milieu de terrain des Wolverhampton Wanderers, avec Silva, autre client de Jorge Mendes, le prochain sur la liste en tant que star potentielle de la Premier League se déplaçant au Moyen-Orient.

Ruben Neves de Wolverhampton Wanderers rejoint la Saudi Pro League (Crédit image : Jack Thomas – WWFC/Wolves via Getty Images)

Selon L’Athlétisme David Orsteindes pourparlers ont eu lieu au sujet de Silva échangeant l’Etihad contre l’Arabie saoudite, bien que le milieu de terrain « refuse probablement » l’opportunité.

« L’avenir du joueur de 28 ans à City reste incertain au milieu de l’admiration du PSG et de Barcelone, mais les premières indications sont qu’il préférerait continuer à jouer en Europe plutôt qu’accepter le changement potentiel saoudien », écrit Ornstein.

On pensait que Barcelone s’intéressait à Silva l’été dernier, les Portugais ayant choisi de ne pas pousser pour un déménagement. Cette saison, il a été plus utilisé sur l’aile droite que dans le rôle de milieu de terrain que Pep Guardiola l’a utilisé plus régulièrement plus tôt dans sa carrière à City.

Avec la signature par la Saudi Pro League de Cristiano Ronaldo et Karim Benzema cette année, Bernardo Silva deviendrait peut-être le meilleur joueur de la ligue, en termes de niveau de capacité actuel.

Le coéquipier international de Silva, Cristiano Ronaldo, a mené la révolution saoudienne de la Pro League (Crédit image : Getty Images)

City suscite également de l’intérêt pour Ilkay Gundogan, Kyle Walker et Joao Cancelo, qui sont tous recherchés par leurs rivaux.

Silva est valorisé à 80 M€ par Marché des transferts.

Après avoir obtenu un triplé historique, Manchester City cherchera à renforcer son équipe avant la saison prochaine.

Jude Bellingham aurait refusé les nouveaux champions d’Europe après s’être inspiré du cheminement de carrière d’Erling Haaland – bien qu’Alphonso Davies puisse déménager au stade Etihad. Pendant ce temps, Ilkay Gundogan est une cible pour Arsenal.