Nemanja Matic de Manchester United a détaillé à quel point il manque de jouer devant les fans, et dit que le football peut souvent être « complètement différent » sans supporters.

Le milieu de terrain d’Old Trafford a souligné la défaite choc de Liverpool 7-2 contre Aston Villa en octobre comme un exemple de la façon dont le jeu n’est pas le même lorsque les fans ne sont pas présents, et dit qu’il espère que les supporters pourront revenir le plus tôt possible en 2021.

« Il s’agit d’avoir des matchs qui ressemblent tous à des copies conformes les uns des autres ressemblant à des séances d’entraînement sans supporters dans les stades », a déclaré Matic à Reuters.

«La pandémie de coronavirus a rendu les circonstances très différentes et je suis sûr que Liverpool n’aurait jamais perdu contre Aston Villa 7-2 si les fans avaient été présents.

«Le football a survécu, la ligue est en mouvement mais le bruit et la réaction des terrasses me manquent cruellement.

Bien qu’il semble avoir une certaine sympathie pour les rivaux de United et la manière de cette défaite, Matic dit que United est déterminé à réviser les champions et à relever un défi de taille cette saison.

L’équipe d’Ole Gunnar Solskjaer se lance dans l’affrontement du Boxing Day à Leicester en sachant qu’une victoire les amènerait à deux points de retard sur Liverpool, et Matic – deux fois vainqueur de la Premier League avec Chelsea – a de nouveau les yeux sur le prix.

« Cela reviendrait certainement à faire d’un autre rêve une réalité après avoir remporté deux titres à Chelsea », a-t-il ajouté.