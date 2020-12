Bruno Fernandes s’est déclaré mécontent de son manque de trophées à Manchester United – et il vise à redresser la situation en 2021.

Fernandes, 26 ans, a déménagé à Old Trafford en janvier et s’est imposé comme le joueur le plus important de l’équipe d’Ole Gunnar Solskjaer.

Le milieu de terrain portugais a affiché des chiffres de buts et d’aide exceptionnels au cours de la dernière année, mais n’a pas été en mesure de mener United à un honneur majeur la saison dernière.

Les Red Devils ont terminé troisièmes de la Premier League et ont quitté la Ligue Europa, la FA Cup et la Carabao Cup en demi-finale.

Réfléchissant à sa première saison avec United, Fernandes a déclaré BT Sport : «J’ai beaucoup apprécié. j’apprécie [being at] l’un des plus grands clubs du monde.

«C’était un rêve devenu réalité de venir en Premier League, de rejoindre un club pour lequel j’ai toujours rêvé de jouer.

«Bien sûr, c’était mieux pour moi quand je pouvais jouer et profiter de mes matchs avec les fans.

« Quand je suis arrivé, à l’époque c’était la FA Cup et la Ligue Europa, et nous avons eu la chance de rentrer dans les quatre premiers du championnat.