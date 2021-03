La star de Man City, Ruben Dias, admet avoir appris du duo de Man Utd "week-end de rêve"

La star de Manchester City, Ruben Dias, a admis que son «week-end de rêve» consistait à regarder les défenseurs de Manchester United Nemanja Vidic et Rio Ferdinand.

Dias a été l’un des meilleurs joueurs de la Premier League cette saison après son arrivée de 65 millions de livres sterling en provenance de Benfica l’été dernier.

L’arrière central portugais a été presque toujours présent lors de la série de 21 victoires remportées par City récemment et n’a raté qu’un seul match de championnat au total cette saison.

Mais il semble que le joueur de 23 ans ait peut-être appris certaines de ses compétences auprès des légendes de ses rivaux United.

En parlant au héros des Red Devils Ferdinand sur BT Sport, Dias a révélé qu’il adorait le regarder jouer ensemble avec Vidic, tout en admettant qu’il était également un admirateur de l’ancien City man Kompany et de la légende de Chelsea John Terry.

Dias a déclaré: «Quand j’étais enfant, regarder la Premier League était mon week-end de rêve, j’ai regardé de nombreux matchs avec vous, Vidic, Kompany, John Terry, une liste infinie.

«À partir de là, vous commencez à apprendre et j’ai beaucoup appris de ce que j’entends et de ce que je vois et rien qu’en regardant, j’ai commencé à comprendre la ligue et la façon dont vous jouez.

«Ce qui fait la grande différence, c’est sa compétitivité. Ici, vous obtenez le défi à chaque match et je pense que c’est ce qui rend la ligue différente et si vous réussissez, c’est parce que vous pouvez le résoudre plusieurs fois.