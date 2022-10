La star de Man City, Erling Haaland, n’a pas de clause avec le Real Madrid dans son contrat

Le manager de Manchester City, Pep Guardiola, a rejeté les informations selon lesquelles Erling Haaland aurait une clause dans son contrat lui permettant de rejoindre le Real Madrid à un prix inférieur.

Un autre doublé de l’attaquant norvégien Haaland a permis à City de remporter une troisième victoire en trois matches du groupe G de la Ligue des champions mercredi avec une raclée 5-0 contre le FC Copenhague.

Ces buts ont porté le total de Haaland depuis qu’il a rejoint City cet été à 19 buts extraordinaires en 12 matchs toutes compétitions confondues.

Les médias espagnols ont rapporté cette semaine qu’il y avait une clause de libération dans le contrat de Haaland City qui est exclusive au Real Madrid et donne aux géants de la Liga un énorme avantage s’ils veulent l’acheter après la saison 2023-24.

Guardiola, cependant, a insisté sur le fait qu’il n’y avait pas une telle clause dans le contrat de cinq ans signé par Haaland lors de son arrivée du Borussia Dortmund.

“Ce n’est pas vrai”, a ajouté Guardiola. “Il n’a pas de clause libératoire pour le Real Madrid ou toute autre équipe. Des rumeurs, les gens parlent.

“Nous devons nous inquiéter de ce que nous pouvons contrôler. J’ai le sentiment qu’il est très heureux ici et nous essaierons de rendre les gens heureux ici. Il est parfaitement installé, incroyablement aimé.”

Plus inquiétant pour City, Guardiola a déclaré que le défenseur Kyle Walker souffrait d’une blessure à l’abdomen qui l’empêcherait d’entrer pendant quelques semaines, jetant des doutes sur l’aptitude de l’international anglais pour la Coupe du monde.

Walker a raté la victoire de City sur Copenhague, après avoir été retiré dans la première moitié de la démolition 6-3 de son équipe contre Manchester United en Premier League dimanche.

Il est maintenant dans une course contre la montre pour être apte à commencer pour son pays lors de leur match d’ouverture de la Coupe du monde contre l’Iran le 21 novembre.

“Je sais à quel point la Coupe du monde est importante pour les joueurs”, a déclaré Guardiola. “Je ne sais pas [if Walker will be fit].

“Kyle sera absent pendant un certain temps et nous n’avons pas beaucoup d’options. Ce sera des semaines. C’est abdominal.”