La star de maman adolescente Vee Torres pose dans un maillot de bain échancré et plaisante en envoyant à son mari Jo Rivera des «  photos chaudes  » de vacances

TEEN Mom star Vee Torres a posé dans une piscine à Jacksonville, Floride, comme elle plaisantait, elle envoyait à son mari, Jo Rivera, des « photos chaudes ».

Elle portait un maillot de bain à imprimé léopard sur les photos chaudes prises par sa belle-mère.

🍼 Suivez toutes nos dernières nouvelles et histoires sur Teen Mom.

dix La star de Teen Mom Vee Torres a posé sous une douche en cascade

dix Elle a plaisanté sur la populaire plate-forme de médias sociaux et a déclaré qu’elle envoyait à son mari, Jo Rivera, des « photos chaudes »

dix La star de la télévision posée au bord de la piscine

dix Elle absorbait le soleil

La femme de 28 ans partage sa fille unique avec son mari, Jo, qui est également père du fils Issac, 11 ans, avec Kailyn Lowry.

Vee a répondu à un commentateur Instagram qui a déclaré: « Jo prend le prochain vol vers vous. »

Elle a répondu: «Il fait vraiment le plus quand il s’agit de moi, donc je ne doute pas qu’il essaie de trouver une gardienne pendant que nous parlons.»

La mère d’un enfant a partagé une photo d’elle dans une piscine de Floride sur ses histoires Instagram avec « * faire sauter le téléphone de mon mari avec des photos chaudes * » écrit en haut.

dix Vee a dit qu’elle ne serait pas surprise si son mari venait la rejoindre elle et sa mère

dix Vee semblait profiter de la rupture avec sa belle-mère

dix Elle s’est préparée à marcher sur la plage

dix Elle n’a pas duré longtemps dans l’océan car elle a été effrayée par une vague

Ses 463 000 abonnés Instagram ont eu droit à deux messages de la star de la télévision au soleil alors qu’elle en sous-titrait un avec: « Tout ce que je veux faire, c’est avoir du soleil. »

Ses messages viennent après que Vee a déclaré qu’elle «soutenait de manière agressive d’autres femmes» à la suite de son combat avec la co-star du podcast. Kailyn.

Le duo a récemment parlé séparément dans deux épisodes de leur podcast Bébé maman pas de drame.

dix Vee avec ses co-stars Teen Mom Crédit: Réseaux sociaux – Reportez-vous à la source

dix Vee avec Jo, son fils Isaac et leur fille Vivi Crédit: Facebook

Elle a déclaré: « Nous n’avons pas diffusé de podcast depuis un certain temps [together] parce que nous avions un conflit interne. Nous avions des problèmes internes.

«Nous avions des difficultés de coparentalité sur la route. Nous avons pris le temps de faire des balados avec d’autres personnes et avons pris une pause et avons résolu le problème, et maintenant nous sommes de retour.

Vee a déclaré: « Maintenant, nous sommes de retour et meilleurs que jamais … Cela montre simplement que c’est toujours de haut en bas, un travail en cours toujours … »

Kailyn a ajouté: « Les gens pensent parce que nous travaillons ensemble et que nous avons vécu tellement de choses en 11 ans, comme maintenant, nous sommes dans un espace sain, et nous n’aurons plus jamais de problèmes. Comme si nous étions si au-delà de cela, vous voyez ce que je veux dire … «

Cependant, peu de temps après Vee a partagé une citation cryptique qui disait: « Vous devez absolument accepter de ne pas être aimé.

«Peu importe à quel point vous êtes aimant et gentil, vous ne ferez jamais plaisir à votre chemin vers l’acceptation collective.

«Tu pourrais être tout un rayon de soleil et les gens te détesteront parce qu’ils ont l’habitude de pleuvoir.

« Soyez d’accord pour briller quoi qu’il en soit … »