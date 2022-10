La star de “Malcolm au milieu”, Frankie Muniz, révèle pourquoi il a brièvement quitté Hollywood : “Les gens empruntent une mauvaise voie”

Après avoir trouvé la gloire en tant qu’enfant star, Frankie Muniz a décidé de s’éloigner d’Hollywood.

L’acteur est surtout connu pour avoir joué Malcolm dans la sitcom “Malcolm in the Middle”, qui a été diffusée de 2000 à 2006. Mettant en vedette Bryan Cranston et Jane Kaczmarek, l’émission raconte l’histoire d’une famille dysfonctionnelle et de leurs aventures comiques. La série a remporté sept Emmy Awards et a conduit à de nombreux rôles au cinéma pour l’homme de 36 ans.

Cependant, Muniz a déclaré à Fox News Digital que le fait de se retirer des projecteurs en vieillissant l’avait sauvé de la redoutable malédiction de l’enfant star qui en a tourmenté plusieurs autres dans l’industrie du cinéma et de la télévision.

“Quand j’étais dans ‘Malcolm’, j’étais tellement excité de travailler sur une émission”, a-t-il expliqué. “Mais aussi dans le même sens, quand le spectacle s’est terminé, j’ai en quelque sorte quitté l’entreprise pendant un petit moment. J’ai commencé à faire d’autres choses. Je faisais des courses de voitures. J’ai rejoint un groupe. Je tournais partout. J’ai ouvert des entreprises et j’ai pu vivre tant de choses incroyables dans ma vie, ce qui m’a permis de réfléchir, de regarder en arrière et d’apprécier tellement l’expérience.”

‘SPY KIDS’ STAR ALEXA PENAVEGA SUR POURQUOI ELLE A QUITTÉ HOLLYWOOD POUR UNE VIE CHRÉTIENNE: ‘J’AI BESOIN D’UNE RÉINITIALISATION DU CŒUR’

“Maintenant, j’y ai pensé”, a-t-il poursuivi. “Parce que… tant de gens empruntent une mauvaise voie, que ce soit la drogue, l’alcool, quoi que ce soit. Et je pense que pour beaucoup de gens, il est probablement difficile de passer d’un tel succès à un jeune âge où vous avez toujours des gens “Oh, je t’aime”, et tout le monde te veut ici et là. Et puis ça commence à s’estomper. Et je pense que beaucoup de gens essaient de remplacer le sentiment manquant de [being] voulu avec autre chose. Et c’est vraiment un point négatif pour beaucoup de gens. Alors que pour moi, j’ai toujours été super concentré sur ce que je faisais actuellement parce que je voulais être le meilleur dans tout ce que je faisais. Et c’est comme ça que je suis.”

En 2006, Muniz a mis un terme à sa carrière d’acteur pour se consacrer à la conduite professionnelle de voitures de course. Il a participé au championnat de Formule BMW USA cette année-là, puis a participé au championnat ChampCar Atlantic de 2007 à 2009. En 2009, Muniz a terminé quatrième au classement du championnat. Il lui restait deux courses à disputer avant qu’une blessure de fin de saison n’entraîne plusieurs interventions chirurgicales. Aujourd’hui, la course fait toujours partie de la vie de Muniz.

Depuis lors, Muniz a pris de nombreux rôles d’acteur. Mais ces jours-ci, il profite d’un souffle du passé. VH1 a relancé sa série télé-réalité du début des années 2000 “The Surreal Life”. L’émission, qui a été diffusée à l’origine de 2003 à 2006, a une nouvelle programmation étoilée qui comprend Muniz, ainsi que August Alsina, CJ Perry, Dennis Rodman, Kim Coles, Stormy Daniels et Manny MUA.

“J’ai regardé l’émission à l’origine lorsqu’elle a été diffusée au début des années 2000”, a déclaré Muniz. “Et c’était un spectacle fou. Cela met définitivement les gens, les célébrités hors de leur zone de confort, dans des situations dans lesquelles ils ne se trouveraient normalement pas. Mais dans le même sens, j’ai pensé que ce serait une expérience vraiment amusante pour moi d’en apprendre davantage sur Je ne savais pas à quoi m’attendre. C’était très éprouvant pour les nerfs d’entrer dans cette maison parce que vous ne savez pas qui seront les autres colocataires. Vous n’avez aucune idée de ce qu’ils vont vous faire faire. le spectacle et à quoi cela ressemblera-t-il d’avoir des caméras qui vous filment littéralement 24h/24 et 7j/7.”

CLIQUEZ ICI POUR VOUS INSCRIRE À LA NEWSLETTER DE DIVERTISSEMENT

“Je peux dire que c’était à la fois l’une des plus grandes expériences de ma vie et aussi l’une des expériences les plus folles de ma vie”, a-t-il insisté. “Ce fut définitivement une expérience d’apprentissage intéressante et amusante.”

Et Muniz a déclaré qu’il s’était rapidement lié avec certains de ses compagnons de casting.

« Je n’ai jamais bu, dit-il. “C’est quelque chose que vous voyez dans la maison. Moi, Manny MUA et Kim Coles, nous avons immédiatement créé ce lien dans cette… maison parce qu’aucun de nous n’a bu. Nous sommes donc” The Sober Three “. Et nous avons eu une connexion incroyable et sommes devenus vraiment, vraiment proches à cause de cela.”

Muniz est également heureux d’être de retour à la maison pour une raison particulière. Sa femme Paige Price, qui avait précédemment parlé de ses difficultés à tomber enceinte, a accueilli leur premier enfant en 2021, un fils nommé Mauz.

“INDIANA JONES” STAR KE HUY QUAN EXPLIQUE POURQUOI IL A CESSÉ D’AGIR PENDANT 20 ANS: “C’ÉTAIT DIFFICILE”

Mais la vie n’a pas toujours été heureuse pour la star. En 2017, il a été révélé que Muniz était confronté à une perte de mémoire. Il a déclaré que son compte avait été “exagéré” par plusieurs médias.

“C’est une histoire intéressante”, a expliqué Muniz. “J’ai eu je pense neuf commotions cérébrales dans ma vie [due to sports], ce qui est une bonne somme. Je pense qu’une grande partie de la conversation sur la mémoire ou mon manque de conversation sur la mémoire était… peut-être exagérée, plus qu’elle ne l’est vraiment. Je pense que quand je réfléchis maintenant pourquoi il y a tant de choses que j’oublie peut-être, ou j’oublie des choses que j’ai faites quand j’étais enfant [because] Je faisais tellement. Je travaillais peut-être 13 heures par jour et je volais partout dans le monde. Vous savez, j’étais toujours très occupé et c’est difficile de tout absorber. C’est difficile de tout assimiler.”

“J’ai commencé à y penser et je me suis dit : ‘Tu te souviens de tous les jours du lycée ? Non'”, a-t-il partagé. “Vous vous souvenez de certains moments, ce que je fais, de ma carrière dans mon passé… Je n’ai peut-être pas la meilleure mémoire, mais je pense que j’ai plus de mémoire que ce que je pense est décrit dans certains médias à coup sûr.”

Avec les redémarrages à la mode à Hollywood, Muniz a déclaré qu’il “adorerait” revoir “Malcolm in the Middle” aujourd’hui avec la distribution originale.

BRYAN CRANSTON SUR SA “CÉCITÉ BLANCHE”: “J’AI BESOIN DE CHANGER”

“Quand je tournais la série, j’étais évidemment un enfant”, a-t-il déclaré. “Nous avons fait sept saisons, 151 épisodes. Je n’ai pas vraiment regardé la série quand elle était diffusée, mais depuis, je la regarde avec ma femme. Nous [watched] tous les 151 épisodes… J’ai réalisé, ‘Wow, c’est ce que nous étions en train de faire.’… Je peux me séparer d’être dessus et de le regarder en tant que fan. J’aimerais savoir ce que fait la famille.”

“Je sais que Bryan Cranston est vraiment dans l’idée et il se dirige en quelque sorte vers l’écriture du scénario et que tout roule. Donc, il pourrait y avoir quelque chose. Je serais à 100%.”

“Mais je ne sais pas – nous verrons ce qui se passera”, a-t-il taquiné.