La star de Maharani 2, Huma Qureshi, révèle comment elle a obtenu la chanson “Shikayat” dans Gangubai Kathiawadi [Exclusive interview]

La star de Maharani 2 Huma Qureshi jusqu’à ce jour laisse son public en admiration devant sa chanson “Shikayat” dans Gangubai Kathiawadi avec Alia Bhatt. Elle l’a cloué dans chaque cadre et comment. Lorsque nous avons rencontré Huma et parlé de la façon dont elle a obtenu le film et pourquoi a-t-elle accepté de faire une chanson dans le film, ce à quoi elle a dit, je disais toujours que je voudrais travailler dans le film de Sanjay Leela Bhansali. Et puis quelqu’un m’a appelé du bureau de monsieur de Sanjay et ils ont dit qu’il voulait me rencontrer et j’étais comme si je devais venir maintenant s j’étais en voyage “. Elle a ajouté plus tard qu’elle avait toujours voulu faire une héroïne de Sanjay Leela Bhansali et est heureuse qu’elle ait finalement pu être dirigée par le génie.