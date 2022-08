La star de Maharani 2 Huma Qureshi possède ses courbes dans une nouvelle séance photo de magazine; découvrez son look époustouflant

Huma Qureshi est l’une des actrices les plus talentueuses et les plus glamour de l’industrie. Parfois, elle est trollée pour son physique mais l’actrice sait bien s’en occuper. Huma est souvent active sur les réseaux sociaux et partage ses superbes photos avec ses fans. Elle est bien connue pour sa mode et son style et aime partager ses superbes looks sur Instagram. Récemment, l’actrice a partagé des photos impressionnantes sur son Instagram dans lesquelles elle est magnifique. Huma a fait une séance photo pour un magazine et a partagé ses photos. Sur l’une des photos, on la voit vêtue d’une robe blanche transparente et son look audacieux a impressionné ses fans. Les looks chauds de Huma vous feront tomber amoureux d’elle. Regardez cette vidéo pour en savoir plus.

Écrit par Devisha Keshri