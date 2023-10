La star de MAFS UK, Shona, révèle qu’elle a retrouvé l’amour en frappant sauvagement son ex Brad après le lancement de l’émission.

La star de MARRIED At First Sight, Shona Manderson, a révélé qu’elle avait retrouvé l’amour après la série.

Shona, 31 ans, ne s’est pas retrouvée dans le plus grand couple que le programme E4 ait produit – et ce n’était pas non plus la séparation la plus agréable.

Instagram

La star de MAFS, Shona Manderson, a révélé qu’elle avait retrouvé l’amour[/caption]

S’adressant à Instagram après avoir été lancée aux côtés de Brad Skelly, 27 ans, elle a porté un coup sauvage au mannequin de Grimsby.

La candidate de télé-réalité a annoncé qu’elle s’entendait bien avec un homme qui coche toutes les cases.

Elle a écrit : « Quand j’étais prête, le destin est intervenu et j’ai rencontré l’âme la plus gentille qui m’aime comme je suis et c’est ce que je mérite. »

Ciblant sa colère contre Brad, Shona a fulminé: « J’ai postulé pour MAFS par amour mais malheureusement, la personne avec qui j’ai été jumelée était là pour se promouvoir en tant que guide de méditation, il m’a bombardé d’amour et finalement j’ai été renvoyé chez moi pour son comportement horrible. »

Et dans son histoire, elle a ajouté : « Mafss a consacré un épisode entier à discuter de la dynamique malsaine de notre relation sur MAFS, en soulignant les signaux d’alarme et pour vous aider à rester loin des f**k boys spirituels. »

Les fans ont vu Shona et Brad quitter l’expérience MAFS UK lors de l’épisode de jeudi soir à la suite d’une série de disputes.

Bien qu’à l’écran, le couple ait juré de continuer à travailler sur leur relation loin des caméras, l’enseignante Shona s’est ensuite rendue sur Instagram pour dresser un tableau très différent du comportement du tatoueur Brad et de la décision des patrons de le virer.

En postant une photo d’eux dans l’émission avant leur départ, la décrivant comme « le pire moment », elle a écrit : « La goutte qui a fait déborder le vase avec le comportement de Bradley signifiait qu’on nous avait dit que nous devions partir et que notre relation était trop malsaine.

«Bradley a convenu qu’il ne pouvait plus participer à l’expérience parce qu’il souffrait mentalement et que j’étais submergé par l’émotion.

« Je détestais en arriver là, j’avais la tête dans tous les sens et je voulais bêtement rester et essayer d’obtenir l’aide des experts. »

« C’est à ce moment-là que je me suis enfin réveillé. »

Nous avons précédemment révélé que Brad avait été expulsé après avoir affiché un comportement « contrôlant et coercitif ».

Des scènes pénibles ont amené l’association caritative Women’s Aid à dénoncer le comportement de Brad.

Dans l’épisode de cette semaine, Brad a admis que son comportement envers Shona pouvait être considéré comme un « contrôle ».

Une source de l’émission a déclaré plus tard au Sun : « La relation avec Shona devenait toxique.

« Les patrons sont intervenus avant que la situation ne devienne incontrôlable. »

Instagram

Shona ne s’est pas retrouvée dans le plus grand couplage de l’émission E4[/caption] CPL / Canal 4

Elle a été expulsée aux côtés de son « mari » Brad Skelly[/caption]