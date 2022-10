La star de MAFS UK semble méconnaissable il y a cinq ans avant une incroyable transformation corporelle

La star de MARRIED At First Sight UK a été aperçue méconnaissable il y a cinq ans avant leur transformation corporelle.

Duka Cav a séduit les fans de l’émission de rencontres E4 lorsqu’il a épousé Whitney Hughes – grâce à sa beauté et son corps musclé.

INSTAGRAM

Duka Cav avait l’air très différent dans la vidéo YouTube de 2017[/caption]

YOUTUBE/DUKAFIT

Il a montré son corps après avoir révélé qu’il “avait grossi”[/caption]

Cependant, la star de MAFS UK a révélé qu’il n’avait pas toujours ressemblé à ça – comme on l’a vu il y a cinq ans, méconnaissable.

Dans un clip YouTube déterré de Duka, 31 ans, on pouvait l’entendre plaisanter à ses fans en disant qu ‘”il a grossi” et “a perdu tous ses gains” du gymnase.

Le visage plus rond – et visiblement plus jeune – Duka a déclaré à ses abonnés YouTube : “Comme vous pouvez le constater, j’ai perdu tous mes gains.”

Montrant des photos de son ancien corps musclé, il a ajouté: “Je suis passé d’un spécimen esthétique déchiqueté d’un homme à mon, euh, eh bien – oui.”

Duka a posé pour la caméra dans seulement une paire de boxers alors qu’il montrait son physique, avec un ventre plus rond et des bras moins musclés.

“Comme la raison pour laquelle j’ai arrêté de m’entraîner il y a trois ans comme avec ma génétique, j’avais réalisé tout ce qui était possible pour moi”, a-t-il poursuivi.

La star a regardé des mondes loin de son look musclé actuel – avec des abdominaux en six packs et des muscles du dos renforcés.

Duka a précédemment montré son corps impressionnant sur Instagram en disant à ses fans qu’il avait “atteint son objectif” avec sa forme physique.





Cela vient après que Duka soit resté célibataire lorsque sa femme Whitney, 31 ans, l’a trompé et a décidé qu’elle voulait s’associer à Matt Murray sur Married At First Sight UK.

Des étincelles ont volé pour Matt et Whitney lors de l’épisode de MAFS de lundi, après qu’ils aient tous deux parlé aux autres couples de leurs vrais sentiments.

Whitney a avoué son intérêt pour Matt lors d’une journée avec les filles, laissant sa femme Gemma Rose et son mari Duka le cœur brisé.

Après avoir demandé à rester ensemble dans la série, Matt et Whitney ont obtenu leur demande de devenir un nouveau couple – à la grande fureur des fans de la série.

Ils ont inondé Twitter de leur désapprobation après la diffusion de l’épisode.

L’un d’eux a tweeté : “Après la décision de laisser Matt et Whitney rester dans ‘l’expérience’, je ne regarderai plus MAFS UK. Inacceptable.”

Un autre a déclaré: «Whitney et Matt n’auraient PAS dû être autorisés à continuer leur relation à l’écran! Ils ont manqué de respect au processus et aux experts, ils ne le méritent pas !

Un troisième a déclaré: “Ce que les” experts “britanniques auraient dû faire, c’est suivre l’exemple des experts australiens et expulser Matt et Whitney.”

Le mariage de Whitney et Duka n’a pas pris un bon départ après qu’elle ait été critiquée pour s’être « moquée » de son nom lors du grand jour et d’une énorme crise pendant leur lune de miel.

YOUTUBE/DUKAFIT

Duka a montré à quoi ressemblait son corps dans le clip YouTube[/caption]