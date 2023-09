La star de MAFS UK révèle qu’il a perdu une pierre alors qu’il montre sa transformation corporelle

La star britannique de MARRIED AT First Sight, Matt Jameson, a révélé qu’il avait perdu une pierre en montrant sa transformation corporelle.

La star de télé-réalité de 40 ans, qui a épousé Daniel McKee dans la série 2021 du hit E4, s’est lancée dans une cure de remise en forme depuis sa séparation d’avec son mari à la télévision.

Instagram /@matt_d_jameson

Matt a montré sa perte de poids d’une pierre sur les réseaux sociaux[/caption] Instagram /@matt_d_jameson

Il a travaillé dur au gymnase au cours des six derniers mois[/caption] Instagram

Matt plus tôt dans l’année avant sa transformation corporelle[/caption]

Matt s’est rendu sur Instagram pour révéler ses progrès au cours des derniers mois.

Le garçon de Leeds a déclaré : « Au cours des six derniers mois, j’ai travaillé dur pour améliorer ma forme physique et mener une vie plus saine.

« Grâce à une activité physique régulière, ma santé physique et mentale s’est considérablement améliorée. J’ai perdu un peu plus d’une pierre de poids et mon tonus musculaire a considérablement augmenté.

Il a conclu : « Restez concentré et vous pourrez atteindre vos objectifs. »

Matt a régulièrement publié du contenu sur ses réseaux sociaux le montrant au gymnase et courant des marathons ces derniers mois.

Lui et Dan se sont malheureusement séparés après deux ans ensemble, annonçant leur séparation en décembre.

Sur Instagram, le couple a affirmé qu’ils avaient convenu qu’ils étaient « mieux en tant qu’amis » – mais Matt a déclaré plus tard au Sun qu’il y avait « tellement de facteurs » qui les ont poussés au bord du gouffre.

Le désir de Matt de devenir papa un jour était une grande partie de ces facteurs, a-t-il révélé.

Il a déclaré : « J’aimais Dan, je l’aimais vraiment. Il m’a fallu du temps pour m’en remettre parce que j’avais le cœur brisé et qu’il y avait tellement de facteurs à l’origine de la rupture de la relation.

« C’est vraiment dur, surtout parce que j’ai déraciné ma vie pour vivre en Irlande du Nord. [with Dan] et y mettre 110 pour cent.

«Je suis allé sur MAFS pour rencontrer quelqu’un avec qui construire ma vie et fonder une famille, donc voir que cela n’arriverait pas était bouleversant.

« Ce n’est pas que Dan ait changé d’avis, il est simplement devenu clair que cela n’allait pas dans cette direction. Nous étions sur des pages différentes et voulions des choses différentes.

« Nous sommes des personnes très, très différentes et nous nous sommes réunis de cette manière non conventionnelle, qui ressemblait à une cocotte minute. »

«Je veux fonder une famille et des enfants et être avec quelqu’un qui m’apprécie et apprécie tout ce que j’apporte à une relation.

« Je me mets de la pression parce que j’ai 41 ans et que je veux pouvoir être papa et faire tout ce qu’un père peut faire, comme courir et jouer au football. »

Canal 4

Les fans de l’émission Channel 4 pensaient que Matt et Dan Mckee allaient durer[/caption]