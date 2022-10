La star de MAFS UK, Chanita, révèle un moment de retrouvailles classé X qui était trop grossier pour la télévision

MARIÉ At First Sight La star britannique Chanita Stephenson a révélé que l’un des acteurs avait flashé ses seins lors d’un dîner, mais cela n’a jamais été montré.

Chanita a rejoint les co-stars Duka Cav, Adrian Anderson et Sophie Brown pour un chat en direct sur Instagram quand elle a renversé les fèves.

Parlant du drame de l’émission E4, elle a déclaré: “Il y avait une chose que nous n’avons pas pu voir lors de ce dîner.

«À un moment donné, ce dîner était si chaotique que quelqu’un a ressenti le besoin de montrer ses seins pour essayer de calmer la situation et de distraire tout le monde.

“Alors la personne s’est levée et a dit ‘les bons gars’, et puis boum !

“Mais le plus drôle, c’est que lors d’un dîner normal, ce serait une grande chose pour quelqu’un de sortir ses seins et tout le monde s’arrêterait et gazerait à ce sujet, mais non.

“Lors de cette fête, tout le monde a simplement dit” ouais, de toute façon “et a continué. Et c’est à ce moment-là que j’ai pensé, ce n’est pas normal. C’est fou.”

Chanita a refusé de révéler le courageux acteur mais a admis: “J’ai adoré le fait que ça n’a vraiment commencé qu’après 21 heures.”

Les fans de Chanita ont commenté la vidéo en disant qu’ils étaient choqués après avoir appris que Jordan l’avait larguée presque immédiatement après le tournage.

Le couple – qui s’est marié lors de l’émission de rencontres E4 le mois dernier – a mis fin à tout contact malgré leur relation prometteuse dans la série.





Une source a déclaré au MailOnline : « Le mariage de Jordan et Chanita n’a pas duré. Chanita a tout essayé pour garder l’étincelle qu’ils avaient… Jordan ne semblait plus intéressé.

“Une fois le tournage de la série terminé, Jordan a pris du recul et a complètement cessé de lui envoyer des messages – Chanita avait le cœur brisé.”

Hier soir, Chanita s’est rendue sur Instagram pour confirmer qu’elle était “célibataire”.