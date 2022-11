La star de MAFS 2021, Bob Voysey, trouve enfin l’amour un an après avoir participé à l’émission E4

MARIÉ à First Sight star Bob Voysey a trouvé l’amour, un an après avoir participé à l’émission, The Sun peut révéler.

L’amour est dans l’air pour Robert Voysey – AKA Big Bob – alors qu’il sortait récemment avec sa nouvelle petite amie.

Bob Voysey a enfin trouvé l’amour[/caption]

Bob voit le mannequin Naomi Jamieson alors que la paire a été vue se tenant la main lors d’un événement cette semaine[/caption]

Nous pouvons révéler qu’il sort avec le mannequin Naomi Jamieson et que le couple avait l’air très aimé.

Ils ont tous les deux posé pour un cliché alors qu’ils se dirigeaient vers une soirée à Leicester Square cette semaine.

Bob portait un costume de smoking noir sans l’arc Dickie tandis que Naomi descendait une robe noire et blanche avec une cape noire sur l’épaule.

La paire a également été vue se tenant la main en public cette semaine lors d’un événement à Londres.

Lorsqu’il a été approché par The Sun, l’agent de Bob a refusé de confirmer sa nouvelle romance.

“Nous n’avons aucun commentaire à faire à ce sujet pour le moment”, ont-ils déclaré.





Le conseiller en protection des entreprises, Bob, est apparu sur Married at First Sight UK l’année dernière.

Les téléspectateurs ont vu la jeune femme de 27 ans s’attacher à l’entraîneur de bien-être Megan Wolfe et être mêlée à l’un des plus gros scandales de l’émission lorsqu’elle a embrassé un autre concurrent dans son dos.

Parlant précédemment de sa participation à l’émission, Bob a déclaré à quel point il se sentait mal à l’aise d’entrer dans une pièce et de voir la famille de sa future épouse pour la première fois.

Megan et Bob ont fini par se séparer et ont quitté la série – mais il insiste sur le fait que sa femme a essayé de faire fonctionner les choses, et ils sont toujours en contact.

« Nous nous entendons comme une maison en feu », dit-il. “Lors de notre lune de miel, nous avons eu un très bon dîner romantique, mais ils ont coupé tout cela car, de toute évidence, cela ne correspondait probablement pas à notre histoire.”

Les téléspectateurs ont vu le jeune homme de 27 ans s’attacher à l’entraîneur de bien-être Megan Wolfe dans l’émission[/caption]

Le conseiller en protection des entreprises, Bob, est apparu sur Married at First Sight UK l’année dernière[/caption]