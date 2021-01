Tabitha Willett de Made In Chelsea s’est affligée de son «avenir perdu» alors qu’elle réfléchissait à une année désastreuse en 2020.

La star de télé-réalité, 29 ans, a été forcée d’annuler son mariage et s’est séparée de son fiancé magnat de boîte de nuit Fraser Carruthers en octobre.

Elle a maintenant regardé en arrière sur l’année dernière en disant que cela lui a appris comment « gérer le chagrin et la perte ».

Une révélation dans les coulisses de la robe de mariée de Tabitha a été retirée d’un épisode de l’émission E4 Made In Chelsea après la séparation du couple – mais elle a maintenant publié les photos aux fans.

Tabitha a insisté sur le fait qu’elle était reconnaissante pour les «précieuses» leçons que 2020 lui a enseignées et l’a lancée dans le rôle de «mère seule» pour la fille de l’ancien couple Ottilie, 18 mois.









Parallèlement à un cliché d’elle essayant sa robe de mariée, Tabitha a écrit à ses fans le soir du Nouvel An: « J’ai dû publier cette photo parce que la robe est trop belle pour n’avoir jamais été vue.

« Glissez pour découvrir les coulisses de ma robe de mariée sur Made in Chelsea qui n’a jamais été diffusée. »

En réfléchissant à l’année, Tabitha a ajouté: « 2020 a été mon année la plus précieuse. J’ai appris plus au cours des 12 derniers mois que je n’aurais jamais cru imaginable.

«De toute évidence, il y a eu une pandémie mondiale qui a affecté la vie de tout le monde à certains égards, mais pour moi, il y en a eu beaucoup plus.

«J’ai appris les imprévisibilités de la vie. J’ai appris à être parent. J’ai appris à être un parent seul. J’ai appris à être coparent.









«J’ai appris à gérer le chagrin et la perte. J’ai appris combien de résilience et de force je détiens en moi.

Tabitha a également avoué ses batailles avec une mauvaise santé mentale et a admis qu’elle s’était surprise elle-même en apprenant à trouver le bonheur par elle-même.

Elle a déclaré: «J’ai appris que je peux me surprendre et être heureuse par moi-même – en tant que fille qui souffre de santé mentale et prend des antidépresseurs quotidiennement depuis 10 ans, cela m’a toujours semblé quelque chose qui m’était impossible à obtenir.

«J’ai annulé mon mariage. J’ai perdu ma maison et mon avenir: mais j’ai appris que quoi qu’il arrive, tout ira bien et mieux en fait.







(Image: Dave Benett / Getty Images)



« Tout se passe pour une raison et j’ai appris à faire confiance au processus. Je sais que je l’ai en moi pour réussir et créer le bonheur tout ce qui est sur les cartes pour moi.

«Merci beaucoup de m’avoir permis de documenter autant de choses ici et d’être avec moi à chaque étape du chemin. Je le pense quand je dis que vous m’avez tous aidé à traverser ces situations xxxx.

Tabitha a stupéfié les fans en octobre quand elle et Fraser, 37 ans, ont annoncé leur rupture de choc.

Ils ont été contraints de reporter leur mariage de juillet en raison de la pandémie de coronavirus et ont rappelé toute leur relation quelques mois plus tard.