La star de Made In Chelsea, Nicola Hughes, donne naissance à une petite fille et révèle un adorable prénom

La star de MADE In Chelsea, Nicola Hughes, a donné naissance à sa petite fille Penelope.

La femme de 32 ans et son mari, consultant en recrutement, Charlie Tupper, ont annoncé la bonne nouvelle sur Instagram plus tôt dans la journée.

Nicola a partagé une adorable photo de Charlie en train de pomper la main de sa fille.

Elle a écrit : « Mon cœur. Notre petite Pénélope est arrivée de bonne heure.

Le fier papa Charlie a posté la même photo sur sa grille et a déclaré: «Je l’ai fait, tout cela grâce à ta maman. Notre petite Pénélope.

Beaucoup se sont précipités dans la section des commentaires pour féliciter la paire.

La star du MIC, Lucy Watson, a déclaré: « mes plus grandes félicitations à vous deux ne peut pas ATTENDRE de la rencontrer .”

Sophie Habbo a simplement commenté un coeur rouge.

Lauren Pope de Towie a ajouté: “Félicitations à vous tous.”

Nicola, qui a rejoint l’émission E4 en 2015, a partagé une douce photo d’elle câlinée par Charlie par derrière avec la légende : “salut bébé”.

Le couple s’est marié l’année dernière après la proposition de Charlie en 2020.

Après leurs noces, la nouvelle maman a laissé entendre que le couple fonderait une famille.

Nicola a dit à OK! : « C’est ça. Nous sommes vraiment ravis de planifier notre lune de miel et de voir où nous pouvons aller, puis nous allons acheter une maison et, espérons-le, fonder une famille un jour.

« Évidemment, c’est quelque chose que vous ne pouvez pas prévoir, mais dans l’année qui vient, nous aimerions fonder une famille.

“N’importe quel nombre serait une bénédiction, mais j’aimerais en avoir au moins deux.”

