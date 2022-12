La star de Made In Chelsea, Maeva D’Ascanio, donne naissance à un petit garçon et révèle un adorable prénom

La star de MADE In Chelsea, Maeva D’Ascanio, a donné naissance à un petit garçon.

La star de télé-réalité E4, 30 ans, a annoncé la nouvelle plus tôt dans la journée et a révélé qu’elle et son fiancé James Taylor avaient appelé leur fils Beau.

La beauté française a posté sur les réseaux sociaux : « Accueillir les 9 derniers mois et 11 jours dans nos vies ce matin était tout et plus que ce que nous aurions pu espérer.

“Je suis si heureux de t’avoir rencontré mon petit rôti.

@jamestaylorldn va être le meilleur papa de tous les temps

“Être induit le dimanche et essayer d’obtenir une naissance virginale dès le départ n’était pas censé l’être. Nous avons tous les deux décidé avec les incroyables médecins du Rosie qu’une césarienne était l’option la plus sûre pour nous amener notre garçon.

« Le mercredi matin 30/11/2022 Beau Christian Taylor a rejoint notre famille grandissante (9lbs 9oz!)”

La série d’images montrait Beau quelques secondes après sa naissance allongé à côté de sa mère tandis que James regardait avec adoration.

Un autre cliché a montré James tenant son garçon et embrassant sa tête.

Dans une vidéo, Beau dormait profondément sur la poitrine de sa mère.

Maeva a rapidement été inondée de vœux de la part de sa famille et de ses amis.

Tasha Ghouri de Love Island a partagé: “Félicitations ”

Emily Blackwell de Made in Chelsea a ajouté: “il est adorable un si joli nom aussi xxx »

La bonne nouvelle survient alors que Maeva a partagé une vidéo de son lit d’hôpital hier, disant aux fans qu’il n’y avait “toujours pas de bébé” avec neuf jours de retard.

Elle a été induite dimanche et a avoué qu’elle n’aurait jamais pensé que tout prendrait « autant de temps ».

Maeva a déclaré : “Nous sommes toujours à l’hôpital et le bébé n’est toujours pas là. J’attends juste qu’il sorte, mais bientôt, espérons-le.