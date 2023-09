La star de Ma mère, ton père révèle que les femmes se glissent dans ses messages directs après sa sortie en larmes et ne parviennent pas à trouver l’amour dans la série

La star de la populaire émission de rencontres My Mum, Your Dad a révélé que malgré sa sortie de la série, les femmes se glissaient toujours dans ses DM.

Le commentateur sportif Martin Henlan est apparu dans l’émission de rencontres pour adultes à succès ITV aux côtés de sa fille Jessica.

ITV

Martin Henlan est apparu dans la nouvelle émission de rencontres ITV aux côtés de sa fille adulte Jessica[/caption] Instagram / @martinhenlan

La personnalité de la télévision a admis avoir été inondée de messages insolents[/caption]

Le directeur général de 57 ans n’a pas réussi à trouver l’amour sur le nouveau format, ce qui a entraîné un départ plutôt en larmes de la série.

Cependant, il a révélé que malgré l’expression de ses émotions à l’écran, il a admis qu’il avait déjà eu des femmes qui glissaient dans ses DM.

En réfléchissant à son expérience dans le cadre du programme, il a publié un essai sur les réseaux sociaux dans lequel il s’est réjoui de son expérience.

Martin a écrit : « Mon séjour dans My Mum Your Dad est terminé, mais j’ai l’impression que l’expérience ne fait que commencer…

«Je crois peu à peu que je le mérite, avec le soutien de mon incroyable fille, de ses frères, de ma famille élargie et de tous ceux d’entre vous qui m’ont envoyé de si beaux messages.»

Il a pris soin de remercier tous ceux qui l’ont contacté et lui ont envoyé des messages, même les plus insolents.

« À ceux qui nous ont contactés, merci pour les mots de soutien, et pour les offres de dates ! », a-t-il plaisanté.

« Je prends le temps de tout assimiler et de déterminer quelle est la prochaine étape pour moi. Même si je ne pourrai peut-être pas répondre à tout le monde (autant que je le souhaiterais), je vous vois tous .»

Cependant, la star a également rendu hommage à la présentatrice de l’émission Davina McCall et à sa fille avec qui il est apparu dans l’émission alors qu’il commençait son nouveau voyage.

« Un merci spécial à Davina pour vos discours d’encouragement, vous avez réussi à m’attraper quand j’étais au plus bas et à me relever ! @davinamccall », s’est-il exclamé.

« Je vais certainement rester actif ici sur IG (avec l’aide continue de @jessh.ica ) pour que vous sachiez tous ce qui se passera ensuite ! »

ITV

Martin n’a pas réussi à trouver l’amour dans le nouveau programme romantique[/caption] ITV

Le commentateur sportif s’est réjoui de son expérience au programme[/caption] ITV

Il a également fait l’éloge de la présentatrice de l’émission, Davina McCall.[/caption]