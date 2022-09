La star de “M * A * S * H”, Jeff Maxwell, se souvient d’avoir rencontré des vétérans “passionnés”: “Cela a eu un impact si profond sur moi”

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Lorsque Jeff Maxwell a assumé le rôle de Pvt. Igor Straminsky, lui, s’est demandé s’il aurait le concert longtemps.

L’acteur a joué dans “M*A*S*H”, la sitcom acclamée qui se déroule pendant la guerre de Corée. Alors que la série télévisée est finalement devenue si appréciée qu’un énorme 106 millions de personnes ont écouté l’épisode final, les dirigeants de CBS ont d’abord pensé qu’ils avaient un raté.

“Il n’obtenait pas de bonnes notes”, a déclaré l’homme de 75 ans à Fox News Digital. “Après que CBS l’ait déplacé à un autre jour, il a immédiatement monté en flèche. Tout à coup, tout le monde a eu la chance de le voir. Mais il n’y avait pas assez d’yeux au début. Ensuite, il a été mis dans un créneau horaire avec d’autres grandes émissions, et tout à coup , les gens le découvraient.”

“Les thèmes que l’émission traitait de semaine en semaine étaient toujours très universels”, a-t-il partagé. “Il avait cette incroyable capacité à naviguer dans la tragédie, les horreurs de la guerre et l’humour d’une manière très sophistiquée et humaine. J’utilise le terme” comédie situationnelle “à la légère pour décrire” M * A * S * H ​​”car il traitait de jolies des trucs lourds… mais ça a toujours été traité avec gentillesse. Et je pense que ça a poussé des boutons. Et je pense [creators] Larry Gelbart et Gene Reynolds ont mis leurs bras autour de la série et ont dit: “Nous allons bien faire les choses, quoi qu’il arrive.””

La série, qui a été créée le 17 septembre 1972, fête ses 50 ans cette année. Le 13 septembre, Reelz a créé “M * A * S * H: When Television Changed Forever”, qui explore comment il a captivé le public pendant 11 saisons, ainsi que sa situation actuelle. L’émission présente de nouvelles interviews exclusives avec Maxwell, Jamie Farr (Cpl. Maxwell Q. Klinger) et Mike Farrell (Capt. BJ Hunnicutt), ainsi que les producteurs et scénaristes qui lui ont donné vie.

“Je pense que c’est vers la troisième saison que ça a vraiment commencé à se faire remarquer”, se souvient Maxwell. “Je pense que les gens ont réalisé que c’était quelque chose auquel ils devaient prêter attention. Et il n’a pas fallu longtemps pour que cela gagne du terrain auprès du public. Les cotes d’écoute ont commencé à grimper en flèche. Et c’est à ce moment-là que les choses ont vraiment commencé à devenir excitantes. .”

Maxwell a déclaré qu’il s’était rapidement lié avec ses camarades de casting. Alan Alda, qui a joué le rôle de Hawkeye Pierce, a même proposé de donner un coup de main au nouveau venu.

“Alan est un type d’acteur vraiment spécial”, a expliqué Maxwell. “Je me souviens qu’à un moment donné, je lui ai demandé s’il pouvait me recommander un professeur de théâtre. J’ai été voir plusieurs personnes, mais bien sûr, j’étais curieuse de voir ce qu’il dirait. Il n’a pas hésité à recommander Viola Spolin, la mère de Paul Sills, fondateur de la compagnie de théâtre Second City. Il m’a raconté comment elle s’était spécialisée dans un concept appelé “jeux de théâtre”, où il s’agissait d’une méthode d’interprétation très improvisée. Je sortais des boîtes de nuit en tant que comédien, et il m’a assuré qu’elle était vraiment bonne et que j’aimerais ça. Il y avait beaucoup d’autres professeurs de théâtre célèbres à Los Angeles, et je pensais qu’il dirait un de ces noms, mais il ne l’a pas fait.

“Deux semaines plus tard, elle est sortie à Los Angeles [from New York]”, a-t-il poursuivi. “Je suis allé la voir et j’ai fini par passer quelques années avec elle à faire la technique du jeu de théâtre. Ce fut une expérience merveilleuse, non seulement en tant qu’acteur mais en tant que personne. C’était instructif, nourrissant. Alan l’enseigne en fait aux scientifiques pour les aider à mieux communiquer. Alan a une capacité si brillante à se connecter avec les gens. C’était un acteur généreux. Il est incroyablement talentueux, mais plus important encore, c’est juste un homme merveilleux. J’ai tellement appris rien qu’en étant avec lui sur le plateau. Et il s’est assuré que nous nous comportions tous et que nous nous traitions avec gentillesse.”

Maxwell a déclaré que son épisode préféré à filmer était “Adam’s Ribs”, où Hawkeye en a tellement marre de la même nourriture de foie et de poisson qu’il se lance dans une quête pour commander des côtes levées pour barbecue.

“Il a commencé à paniquer sur moi,” gloussa Maxwell. “Nous nous sommes tellement amusés à filmer ça. Il a juste pété un plomb. À un moment donné, il a même sauté sur la table et a commencé à crier. C’était inattendu mais tellement amusant de le voir comme ça. Donc, chaque fois que je pense à cet épisode, je Souriez simplement.”

Selon Maxwell, il s’est rendu compte que “M * A * S * H” faisait une différence lorsqu’il a commencé à rencontrer des vétérans.

“Ils venaient juste vers moi et me prenaient dans leurs bras”, a-t-il dit. “Ils diraient simplement:” Mon Dieu, j’apprécie tellement ce que vous faites, et c’est un si bon spectacle. Cela a eu un impact si profond sur moi. Vous avez eu de bons vétérans passionnés qui y ont répondu d’une manière si spéciale. J’ai fait deux tournées USO avec cette équipe de comédiens, et nous avons voyagé en Corée, Guam, Okinawa – un peu partout. Quand j’ai fait la deuxième tournée, ‘M*A*S*H’ avait déjà commencé, et les gens répondaient déjà de cette façon.”

“J’ai beaucoup appris sur l’armée et beaucoup sur le dévouement, la passion que ces gars ont pour ce qu’ils font et qui ils sont”, a déclaré Maxwell. “Cela m’a impressionné – c’est toujours le cas. Je suis reparti avec un immense respect pour l’armée. Cela peut être une machine terrifiante. Mais en même temps, ce sont des gens formidables qui font un travail difficile. Vous devez retirer votre chapeau à eux et rendre grâce.

“Cette réaction s’est produite en 1974. Nous sommes en 2022 et cela n’a pas changé. Je rencontre quotidiennement des vétérans et des militaires. Nous avons de si merveilleuses conversations sur ce qu’ils font et sur la manière dont ils inculquent ces vertus. Ils nous ont remerciés pour ce que nous faisions. Vous savez, il y avait beaucoup de blagues sur certaines des personnalités, des officiers et des choses dans la série. Mais c’est la vie, et ça existe dans l’armée… mais le thème sous-jacent est le respect. Rencontrer ces vétérans a été très émouvant pour moi. Vous ne pouvez pas vous empêcher de ressentir leur passion.

“M*A*S*H” est devenu l’une des émissions les plus souscrites au monde. Maxwell a déclaré qu’il n’était pas surpris par son succès durable.

“Le show business est un business”, a-t-il déclaré. “Tout le monde était là pour faire un travail. Personne ne s’est présenté gratuitement. Mais à la fin de la journée, c’était une telle joie à faire. Nous avons été embauchés pour nos rôles, et nous voulions les faire de la meilleure façon possible. Et comme un casting, nous nous sommes liés. C’était un moment émouvant quand il s’est terminé. C’est un lien qui s’est brisé pendant un moment, et vous vous sentez très mal. Nous étions tristes que le spectacle soit terminé [in 1983]mais nous étions aussi fiers de nos performances.”

Aujourd’hui, Maxwell a déclaré qu’il était en contact avec ses camarades de casting. Il est également co-animateur de “M*A*S*H Matters”, un podcast proposant des discussions animées sur la série. Ses camarades de casting se sont même arrêtés pour partager leurs souvenirs. Au début, il se demandait si le podcast durerait au-delà de la première année, mais quatre ans plus tard, il bavarde toujours joyeusement. À l’occasion du 50e anniversaire, il enregistrera un épisode spécial lors d’un petit déjeuner VIP levant des fonds pour Parc d’État de Malibu Creek bénévoles. Les fans pourront se rendre à l’endroit où se trouvait à l’origine la tente du mess et rencontrer Maxwell.

“Nous voulions soutenir les bénévoles qui travaillent et garder le plateau propre et vivant pour les fans”, a-t-il déclaré. “C’est beaucoup de travail là-bas, et c’est au milieu de nulle part. Et Igor te sert le petit-déjeuner !”

Aujourd’hui, Maxwell a déclaré qu’il était honoré de servir à l’écran.

“‘M * A * S * H’ a été écrit de telle manière qu’il y avait des leçons à tirer”, a-t-il déclaré. « C’est un bon petit spectacle, n’est-ce pas ?

“M * A * S * H: When Television Changed Forever” sera diffusé le 24 septembre à 13h00 HE.