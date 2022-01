La star de l’USWNT, Lindsey Horan, est passée de Portland Thorns à l’Olympique Lyonnais en prêt

Pour l’USWNT, Horan a 108 apparitions et 25 buts. L’USWNT est actuellement à Austin, au Texas, pour son premier camp de 2022.

À Lyon, Horan sera uni à sa compatriote USWNT Catarina Macario, qui a rejoint le club la saison dernière pour commencer sa carrière professionnelle. Lyon, une puissance du football féminin, a remporté le championnat de France à 14 reprises et la Ligue des champions de l’UEFA à sept reprises.

Horan a commencé sa carrière en France, sautant l’université et devenant professionnelle dès la sortie du lycée avec le PSG de 2012 à 2016. Elle a ensuite rejoint les Thorns et a été nommée MVP de la NWSL pour la saison 2018.

Horan, 27 ans, quitte les Thorns après six saisons où elle a remporté un championnat NWSL, deux Shields NWSL et une Challenge Cup NWSL.

Horan est déjà en France – elle a quitté le camp avec l’USWNT mardi et s’est rendue à Lyon pour terminer le prêt, selon les sources.

