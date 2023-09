La star de l’USWNT, Julie Ertz, annonce officiellement sa retraite du football

Laken Litman Analyste de football universitaire et de soccer

C’est officiel. Julie Ertz, l’une des plus grandes joueuses de l’histoire de l’équipe nationale féminine des États-Unis, a annoncé sa retraite du football professionnel.

Ertz était en larmes après la sortie déchirante de l’USWNT de la Coupe du monde. La Suède a gagné 5-4 après une séance de tirs au but en huitièmes de finale. Dans une interview d’après-match, Ertz a déclaré que c’était « probablement le dernier match où l’on pouvait avoir l’honneur de porter cet écusson ».

Ertz, 31 ans, quitte le jeu avec un CV impressionnant. Elle a tout fait : elle a remporté deux Coupes du monde consécutives alors qu’elle jouait en tant qu’arrière centrale en 2015 et milieu de terrain défensif en 2019. Elle est la seule joueuse à avoir remporté le prix de la jeune joueuse de l’année de l’US Soccer (2012), puis celui de la jeune joueuse de football des États-Unis. Joueuse de l’année à deux reprises (2017, 2019). Elle est également deux fois olympienne et a terminé sa carrière internationale avec 122 sélections et 20 buts.

Mais surtout, Ertz est devenue maman en août dernier lorsqu’elle a donné naissance à son fils Madden, aujourd’hui âgé d’un an. Au départ, il y avait un doute sur le fait qu’Ertz reviendrait à temps pour la Coupe du monde 2023 en Australie et en Nouvelle-Zélande – elle avait été absente du terrain pendant 18 mois après les Jeux olympiques de Tokyo 2021 en raison de blessures et d’avoir un bébé. Ertz a non seulement fait partie de l’équipe, mais a également commencé chaque match et joué chaque minute pour l’USWNT au poste de défenseur central, un poste qu’elle n’avait pas joué régulièrement depuis des années.

« En tant qu’athlète, vous êtes toujours uniquement concentré sur le prochain objectif, le prochain tournoi et vous avez rarement le temps de réfléchir à votre carrière », a déclaré Ertz dans un communiqué. « Cependant, au cours des derniers mois, mon cœur a été rempli de gratitude alors que je pensais aux expériences incroyables que le football m’a offertes.

« J’ai eu la chance de rencontrer et de m’entraîner avec certaines des femmes les meilleures et les plus inspirantes que j’ai jamais côtoyées, et j’ai découvert différentes cultures tout en parcourant le monde pour concourir au plus haut niveau. J’ai donné tout ce que j’avais pour le sport que j’aime. Avec cela, je peux repartir sans regrets car même si j’ai donné au football chaque once de moi-même, le football m’a donné encore plus, et pour cela je serai toujours reconnaissant.

Ertz parle également d’une carrière au niveau des clubs. Elle a joué la majeure partie de sa carrière avec les Red Stars de Chicago, qui l’ont sélectionnée n°3 au classement général de 2014, de 2014 à 2021, et a rejoint l’Angel City FC plus tôt cette année alors qu’elle se préparait pour la Coupe du monde. Ertz a disputé sept matches avec sa nouvelle équipe avant de partir pour la Nouvelle-Zélande et ne reviendra pas au club pour terminer cette saison. Elle et son mari, l’ailier rapproché des Cardinals de l’Arizona Zach Ertz, vivent à Phoenix, ce qui rend la poursuite de sa carrière en club plus compliquée car ce n’est pas sur un marché de la NWSL.

« Ces six derniers mois ont été un rêve devenu réalité », a déclaré Ertz dans un message sur les réseaux sociaux. « Après ma grossesse, je ne savais jamais si j’avais une chance de rejouer à ce beau jeu, encore moins une autre Coupe du Monde. Angel City était l’une des principales raisons pour lesquelles tout cela était une possibilité. Le soutien du staff et des joueurs ne peut pas être mis à profit. en mots pour m’aider à revenir. Je suis écrasé de ne pas pouvoir continuer à avancer vers les séries éliminatoires et cela a rendu cette décision incroyablement difficile.

« La logistique de ne pas vivre sur un marché de la NWSL est un défi, et je connais les sacrifices qu’il faut pour être le meilleur possible. À mesure que je vieillis et que je suis devenue maman, il est clair que les sacrifices du temps passé loin de ma famille ne sont plus nécessaires. cela semble réalisable avec tant de facteurs en jeu. Ces filles m’ont fait un cadeau que je ne pourrai jamais rembourser et j’ai pu vivre un rêve que je souhaite à tout le monde : tomber amoureux d’un sport avec lequel vous avez pratiqué toute votre vie et pouvoir le partager. ton fils. »

Remplacer Ertz sera un défi pour le prochain entraîneur-chef de l’USWNT. Comme l’a dit l’ancien entraîneur Vlatko Andonovski à propos d’Ertz lors de la dernière Coupe du Monde : « Je me sens à l’aise avec Julie jouant en tant que numéro 9, 7 ou 11. Elle vous fera de son mieux et elle jouera 90 minutes, et elle » tout ira bien. »

Ertz, autrefois décrit par sa coéquipière Rose Lavelle comme un « cruncher de cheville », laissera un trou béant au milieu du terrain. Elle était une générale sur le terrain, toujours dominante, confiante et communicative, en plus d’avoir une présence aérienne imposante.

« Quand on joue au plus haut niveau, on ne pense jamais vraiment à prendre sa retraite, et souvent ce choix vous est imposé », a déclaré Ertz. « Cependant, c’est vraiment une bénédiction de quitter ce match en sachant que j’ai donné tout ce que j’avais pour devenir le meilleur joueur possible. Je sais que ce match que j’aime beaucoup va me manquer. »

