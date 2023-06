La star de l’USWNT, Alex Morgan, reçoit un traitement à la Statue de la Liberté avant la Coupe du monde

Si l’équipe nationale féminine des États-Unis fait du sans précédent et devient la première équipe de tous les sexes à remporter trois Coupes du Monde Féminines de la FIFA consécutives, Alex Morgan en fera partie.

Morgan était l’un des joueurs clés et les visages les plus reconnaissables des équipes USWNT qui ont remporté les Coupes du monde féminines de la FIFA 2015 et 2019, et devrait jouer à nouveau un grand rôle dans la version 2023 de l’événement.

Pour commémorer son impact massif sur l’USWNT et le football féminin dans son ensemble aux États-Unis, FOX Sports a présenté à Morgan une réplique « miniature » de la Statue de la Liberté – à son image.

« Alex est le représentant de cette incroyable dynastie », a déclaré Tom Rinaldi de FOX Sports.

Morgan elle-même semblait aimer la statue.

« C’est mignon, c’est sûr qu’il est plus grand que moi », a déclaré une Morgan rayonnante. « C’est tellement réel. Nous devrions mettre ça dans nos valises et l’emporter avec nous. »

Morgan et ses coéquipières ne pourront peut-être pas emmener « Alex of Liberty » avec eux en Australie et en Nouvelle-Zélande, mais vous pouvez suivre tous leurs matchs de la Coupe du Monde Féminine de la FIFA 2023 sur FOX, FS1 et l’application FOX Sports, en commençant par leur match le 21 juillet à 21 h HE contre le Vietnam.