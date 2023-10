La star de l’USWNT, Alex Morgan, invite Taylor Swift au match de la NWSL : « Le vrai football est plus amusant »

Taylor Swift pourrait-elle élargir ses horizons sportifs au-delà des matchs de NFL de son petit ami Travis Kelce avec les Chiefs de Kansas City ?

La mégastar de la musique a une offre permanente pour assister à un match du NWSL San Diego Wave FC, selon la star du Wave et icône de l’équipe nationale féminine des États-Unis, Alex Morgan, qui a été interrogée sur Swift après la finale de la saison régulière du Wave dimanche.

« Il y a toujours une invitation ouverte », a déclaré Morgan avec un petit rire. « Les matchs de football américain sont amusants, mais le vrai football est encore plus amusant. »

Il n’est pas impossible que Swift fasse un léger détour par rapport au soutien de son nouveau prétendant pour accepter l’invitation de Morgan, car l’icône de la pop est une fervente partisane de longue date de l’USWNT. Rapide a invité plusieurs membres sur scène lors de la tournée de son album « 1989 » après la participation de l’équipe à la Coupe du Monde Féminine de la FIFA 2015 et lui a publiquement apporté son soutien lors de la défense réussie du titre de l’USWNT et se battent également pour l’égalité salariale en 2019.

Swift a également contribué à la révélation de la composition de la Coupe du monde 2023, aux côtés de plusieurs autres stars telles que le contributeur de « Undisputed » et star du rap Lil’ Wayne, la rappeuse Megan Thee Stallion, ainsi que le président américain et la Première dame Joe et Jill Biden.

Le joueur dont Swift était chargé d’annoncer l’inclusion sur la liste de l’USWNT ? Morgan, qui a débuté les quatre matchs américains en Australie et en Nouvelle-Zélande. Les deux sont des connaissances qui sont également apparues ensemble aux Teen Choice Awards 2019.

Bien que Swift et Kelce n’aient pas encore confirmé publiquement leur relation, les deux ont été vus ensemble en public fréquemment, notamment lors de la première saison de « Saturday Night Live » le week-end dernier et après la soirée. Swift a assisté à trois des cinq matchs des Chiefs auxquels Kelce a joué depuis que les rumeurs d’une romance ont commencé à faire surface.

La Wave de San Diego devrait débuter les séries éliminatoires de la NWSL 2023 le 5 novembre, son adversaire restant à déterminer.

