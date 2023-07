La star de Lust Stories 2, Kajol, fait l’éloge de Shah Rukh Khan en tant que co-star et cela vous fera souhaiter leur réunion [Watch]

Shah Rukh Khan et Kajol faire l’un des jodi de Bollywood les plus étonnants de tous les temps. Les fans les adorent et les expédient même aujourd’hui. Kajol se prélasse actuellement dans l’amour et l’adulation qui l’attendent pour son passage dans Histoires de luxure 2. La décision de l’actrice de faire la série Web a en effet choqué ses fans, mais ils sont très impressionnés par son travail. Dans une récente interview, Kajol a fait l’éloge de Shah Rukh Khan et cela vous donnera envie de les revoir à l’écran.

Kajol fait l’éloge de Shah Rukh Khan; l’appelle une co-star compréhensive

Kajol et Shah Rukh Khan sont amis depuis très longtemps. Ils ont donné des films incroyables et des personnages emblématiques. Et ils sont souvent amenés à discuter ensemble pour l’incroyable chimie et le super lien hors écran qu’ils partagent. Ainsi, lors d’une des interviews, tout en faisant la promotion de Lust Stories, Kajol s’est ouvert sur une qualité de Shah Rukh qui est la meilleure. Elle l’appelle le costar le plus compréhensif.

Kajol dit que Shah Rukh comprend ce qu’une femme est mal à l’aise de faire et de ne pas faire. Et par conséquent, la star de Jawan ira jusqu’au bout et mettra ses co-stars à l’aise pour faire cette chose. Kajol jaillit que Shah Rukh Khan est la costar la plus compréhensive avec laquelle elle ait jamais travaillé, tout au long de sa filmographie. L’actrice dit que la superstar comprend que sa partenaire féminine n’est pas à l’aise pour faire quelque chose et ensuite il trouvera un moyen de le rendre confortable pour l’actrice.

Regardez la vidéo de Kajol jaillissant à propos de Shah Rukh Khan en tant que costar ici :

Kajol et Shah Rukh Khan ont les vibrations les plus domestiques et les gens les expédient follement ensemble. C’est à Dilwale que nous avons revu ensemble cet incroyable jodi à l’écran. Voyons quand et comment ils seront à nouveau réunis. Le scénario et le film doivent être incroyables pour réunir un jodi aussi incroyable à l’écran.

Sur le front du travail, Shah Rukh Khan a Dunki avec Taapse Pannu dans le pipeline. C’est un film de Rajkumar Hirani. D’un autre côté, il a Jawan d’Atlee à libérer. Jawan met également en vedette Vijay Sethupathi et Nayanthara. Sa sortie est prévue le 7 septembre. Kajol, d’autre part, recueille des éloges pour son rôle audacieux dans Lust Stories 2 et pour avoir joué le personnage d’une survivante de la violence domestique.