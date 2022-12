La star de l’USMNT vise à jouer contre les Pays-Bas

AL RAYYAN, Qatar – Le milieu de terrain américain Christian Pulisic a déclaré jeudi qu’il allait “faire tout ce qui est en son pouvoir” pour pouvoir jouer le huitième de finale de la Coupe du monde de samedi contre les Pays-Bas.

Le statut officiel de Pulisic reste “au jour le jour” avec une contusion pelvienne selon un porte-parole de la Fédération américaine de football.

Il s’est blessé quelques instants après avoir marqué contre l’Iran lors du dernier match de la phase de groupes mardi. Les États-Unis l’ont finalement emporté 1-0, un résultat qui a permis à l’équipe de Gregg Berhalter de terminer deuxième du groupe B. Maintenant, la question est de savoir s’il guérira à temps pour jouer.

“Je vais aller rencontrer le personnel médical de l’équipe et prendre une décision sur [training] aujourd’hui, juste en quelque sorte voir comment je me sens, en le prenant au jour le jour “, a déclaré Pulisic lors de la conférence de presse de jeudi. “En ce moment, je fais tout ce qui est en mon pouvoir pour pouvoir être sur le terrain le Samedi.”

Pulisic a précisé plus tard qu’il “n’avait pas été touché dans les balles. Je vais bien”, mais qu’il avait été touché à l’os pelvien.

“C’était très douloureux. Cet os est là pour vous protéger, je l’ai bien frappé”, a-t-il déclaré. “C’était douloureux, mais ça va mieux.”

Le statut de Pulisic reste la plus grande préoccupation avant le match de samedi contre les Pays-Bas. Les États-Unis ont lutté puissamment sans lui en seconde période contre l’Iran, même s’ils ont pu voir le match se terminer.

Christian Pulisic a été expulsé sur blessure contre l’Iran mardi. Matthew Ashton – AMA/Getty Images

Mais Pulisic a déclaré qu’il restait confiant que peu importe qui est sur le terrain, l’équipe fera le travail, ce qui lui enlève la pression.

“Honnêtement, cette équipe m’aide tellement à me soulager de la pression”, a-t-il déclaré. “Il y a quelques années, il y a eu des moments où j’ai peut-être ressenti le besoin d’en faire plus.

“Mais avec ces gars, je ne me sens pas du tout comme ça pour être honnête. Je sais qu’ils me soutiennent. Je sais quand je suis tombé, et je vois Brendan [Aaronson] courir sur le terrain, je ne suis pas du tout inquiet parce que je connais ces gars-là.

“Je veux dire, vous voyez le talent. Vous voyez le travail qu’ils ont fait. L’unité de ce groupe est ce qui le rend spécial et enlève toute pression que je pourrais avoir sur moi. Ils savent que je les ai soutenus. Ils [have] j’ai le mien.”

Un porte-parole du football américain a ajouté que l’attaquant Josh Sargent souffrait également quotidiennement de douleurs à la cheville droite.