La star de l’USMNT Christian Pulisic reste à Chelsea malgré le manque de temps de jeu

La star de l’équipe nationale masculine des États-Unis, Christian Pulisic, devrait rester à Chelsea au moins jusqu’en janvier après la fermeture du mercato d’été dans une grande partie de l’Europe jeudi sans qu’un mouvement ne se concrétise.

Pulisic n’a encore commencé aucun des cinq premiers matchs de Chelsea de la saison de Premier League, apparaissant pendant un total de 95 minutes sur le banc des remplaçants.

Le joueur de 23 ans a été lié à un départ de Stamford Bridge cet été afin de trouver du temps de jeu régulier avant la Coupe du monde 2022, qui commence en novembre.

ESPN a rapporté le mois dernier que Pulisic avait eu des entretiens avec Chelsea sur son avenir. Une source au courant des discussions a déclaré à ESPN que Pulisic avait été informé qu’il serait principalement utilisé comme joueur d’impact, mais avec toutes les chances qu’il pourrait entrer dans la première équipe.

Manchester United s’est enquis de la possibilité de signer Pulisic, avant de conclure un accord de 100 millions d’euros pour signer l’attaquant brésilien Antony de l’Ajax.

Cependant, les perspectives de tout mouvement ont été compliquées par la réticence de Chelsea à se laisser en désavantage numérique en attaque après les départs de Romelu Lukaku, Timo Werner et Callum Hudson-Odoi cet été.

Chelsea n’a pas réussi à conclure un accord pour l’ailier d’Everton Anthony Gordon malgré plusieurs offres pour l’international anglais des moins de 21 ans. L’équipe de Thomas Tuchel a cependant conclu un accord pour signer l’attaquant Pierre-Emerick Aubameyang de Barcelone avant la fermeture de la fenêtre jeudi.

S’exprimant mercredi, l’entraîneur-chef américain Gregg Berhalter a soutenu Pulisic pour regagner sa place dans l’équipe de Chelsea.

“Je suis un gars qui parie sur Christian juste parce que je l’ai déjà vu”, a déclaré Berhalter après un événement pour promouvoir le lancement du maillot de la Coupe du monde de Nike le 15 septembre.

“On ne compte pas sur lui d’une manière qu’il aimerait, et il monte sur le terrain et il prouve que tout le monde a tort et il finit par jouer. Je veux dire que c’est ce qu’il a fait. Donc j’ai tendance à croire que ça va arriver . Et je pense que son esprit n’est pas au bon endroit et je pense qu’il va se battre pour ça parce que c’est le genre de gars qu’il est.”

La prochaine fenêtre de transfert s’ouvrira le 1er janvier, après la conclusion de la Coupe du monde au Qatar.