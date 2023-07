L’attaquant vedette de l’équipe nationale masculine des États-Unis, Christian Pulisic, est sur le point de passer de Chelsea à l’AC Milan.

Pulisic, qui a dirigé l’équipe USMNT qui a remporté son deuxième titre consécutif dans la Ligue des Nations de la CONCACAF plus tôt en juin, a accepté de rejoindre les géants de la Serie A du club de Premier League avec qui il a passé les quatre dernières saisons, selon ESPN. Une redevance pour le joueur n’a pas encore été déterminée, selon le rapport.

Après avoir rehaussé son profil au sein de la centrale de Bundesliga Bourissa Dortmund, Pulisic a fait irruption sur la scène à Chelsea avec un triplé lors de l’un de ses premiers matches de Chelsea en octobre 2019, puis a aidé le club londonien à remporter la Ligue des champions 2020-21 avec une victoire bouleversée. face à Manchester City en finale.

Cependant, Pulisic a connu des difficultés au cours des deux saisons suivantes et a fait face à une myriade de blessures et de bancs alors que Chelsea faisait face à la tourmente générale, en particulier au cours de la saison 2022-23 qui a vu le club sombrer au 12e rang du tableau de Premier League malgré des dépenses record sous de nouveaux propriétaire Todd Boehly. Pulisic était connecté à l’AC Milan dès le mercato de janvier 2023 et à nouveau ces dernières semaines.

Au total 145 apparitions au total au cours de ses quatre saisons à Chelsea, Pulisic a inscrit 26 buts et 21 passes décisives en quatre saisons à Chelsea. Il a enregistré trois saisons consécutives avec au moins 10 contributions de buts (buts et passes décisives), mais n’a obtenu qu’un seul but et deux passes décisives en 30 apparitions dans toutes les compétitions de clubs en 2022-23.

Au niveau international, Pulisic, 24 ans, a marqué le but décisif lors de la victoire de l’USMNT en phase de groupes contre l’Iran lors de la Coupe du monde masculine de la FIFA 2022 qui a propulsé l’équipe aux huitièmes de finale. Il a ensuite marqué un doublé lors de la victoire 3-0 des États-Unis le 15 juin contre le Mexique en demi-finale de la Ligue des Nations et a disputé l’intégralité de la victoire 2-0 de l’USMNT contre le Canada lors de la finale deux jours plus tard. Pulisic a été nommé joueur du tournoi pour ses efforts.

À Milan, Pulisic pourrait retrouver son ancien coéquipier Olivier Giroud, avec qui il a fait preuve d’une bonne chimie sur le terrain lorsque les deux étaient à Chelsea. Le célèbre attaquant français n’est peut-être pas le seul visage familier que Pulisic voit à Milan. Des rapports ont également lié le club de Serie A aux coéquipiers de l’USMNT de Pulisic, Folarin Balogun et Yunus Musah, ces dernières semaines, alors que Milan tente de poursuivre sa course vers la demi-finale de la Ligue des champions 2022-23 après s’être à nouveau qualifié pour la compétition.

