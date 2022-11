La star de l’urgence, Kangana Ranaut, qualifie Instagram de “stupide”, écrit “quelle que soit l’opinion…”

Kangana Ranaut s’est inspirée de ses histoires Instagram et a qualifié la plate-forme de médias sociaux de “stupide”.

Kangana a écrit: «Instagram stupide concerne les images, quelle que soit l’opinion que l’on écrit disparaît le lendemain, comme si tout le monde était un imbécile inconstant et frivole, qui ne veut pas voir ce qu’il ou elle a écrit la veille parce qu’ils ne signifient de toute façon pas ce qu’ils disent, alors ça (devrait) plutôt disparaître.

Elle a ajouté: «Mais qu’en est-il de certains d’entre nous, qui pensent tout ce qu’ils disent et veulent documenter leurs pensées pour les gens, qui se soucient de les approfondir, d’entamer un dialogue ou une conversation. Ce sont des mini-blogs, qui devraient être ouverts aux interprétations dans l’intérêt de la croissance du sujet et de l’objet, les deux.









En mai 2021, le compte Twitter de Kangana a été définitivement suspendu pour avoir enfreint à plusieurs reprises les conditions d’utilisation de Twitter. Depuis qu’Elon Musk a pris le contrôle de Twitter, Kangana partage des articles concernant son retour sur le site. Il semble également qu’elle comparait Instagram à Twitter dans sa dernière remarque qui critiquait l’application.

Kangana a précédemment exprimé ses opinions sur le nouveau processus de vérification de Twitter lorsque son compte a été résilié en raison de politiques commerciales concernant ses opinions politiques.

Kangana est actuellement en plein tournage d’Urgence. Elle s’est récemment rendue en Assam et a téléchargé des photos sur Instagram. Kangana sera vu comme feu le Premier ministre Indira Gandhi dans le drame historique. Mahima Chaudhry, Vishak Nair, Shreyas Talpade, Anupam Kher et d’autres apparaissent également dans le film. En plus d’Urgence, Kangana a deux autres films à venir : Tiku Weds Sheru de Nawazuddin Siddiqui et Avneet Kaur, et la biographie de Noti Binodini de Pradeep Sarkar.