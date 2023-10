La star de l’UNC Armando Bacot sur la saison à venir : « Mon premier objectif est la rédemption »

John Fanta Diffuseur et journaliste de basket-ball universitaire

Il est vraiment l’un des hommes les plus intéressants du basket-ball universitaire, et comme se sont déroulées les deux dernières années à Chapel Hill, Armando Bacot, cinquième année de Caroline du Nord, Tar Heel, a tout vu en ce qui concerne les émotions extrêmes que ce sport peut fournir. En 2022, le grand homme et l’UNC sont entrés dans le tournoi de la NCAA un peu après coup en tant que tête de série 8 avec neuf défaites. Ce qui s’est produit a été une course de tous les temps à la March Madness, alors que Bacot est devenu le premier joueur de l’histoire du tournoi de la NCAA à décrocher six doubles-doubles. Les Tar Heels ont mis fin à la carrière de Mike Krzyzewski et se sont qualifiés pour le match de championnat national avant de tomber face au Kansas.

Avec le retour de pièces clés et quelques ajouts de qualité, tout s’améliorait pour la Caroline du Nord à l’entrée en 2022-23. Mais le n°1 de la pré-saison a complètement raté le tournoi de la NCAA et a subi l’une des déceptions historiques du sport.

Même après avoir dépassé Tyler Hansbrough pour le record de rebond du programme et Billy Cunningham pour la couronne de tous les temps en double-double à Chapel Hill, Bacot est de retour pour l’acte 5 en Caroline du Nord. Il est rejoint par le garde senior RJ Davis, ainsi que par un solide transfert comprenant Harrison Ingram (10,5 PPG, 5,8 RPG, 3,7 APG l’année dernière à Stanford) et Cormac Ryan (12,3 PPG, 2,5 APG à Notre Dame). Il y a aussi le meneur cinq étoiles Elliot Cadeau, qui a été reclassé de la classe 2024 à 2023 et devrait avoir un impact immédiat.

Tirer profit de son nom, de son image et de sa ressemblance, mener l’histoire de la rédemption nationale dans le basket-ball universitaire et maximiser sa valeur en tant que grand homme traditionnel plutôt qu’en tant que grand joueur de la NBA des temps modernes, voilà ce qu’implique la perspective de Bacot alors qu’il entre dans son dernier acte en tant que un talon de goudron.

FOX Sports l’a rencontré la semaine dernière et le joueur de 23 ans a partagé des réflexions franches sur les critiques de l’entraîneur-chef de l’UNC, Hubert Davis, le départ de Caleb Love pour l’Arizona et l’arrivée de nouveaux coéquipiers.

Comment s’est déroulée la première semaine d’entraînement avec cette équipe de Caroline du Nord et quels sont les principaux points à retenir qui vous ont marqué en travaillant avec ce groupe ?

Cela a été impressionnant et vraiment rafraîchissant. C’est la meilleure façon de le dire. Nous introduisons beaucoup de nouveaux visages, donc les gars sont excités. C’est un nouveau look pour eux aussi, alors ils viennent ici avec beaucoup de faim. C’est ainsi que je décrirais le début de notre équipe, et d’après ce que j’ai vu sur le terrain, Cormac a vraiment montré son expérience et son leadership. Il existe depuis toujours, et maintenant il arrive avec une puce sur l’épaule. C’est sa dernière année et il veut gagner. Pour RJ et moi, c’est aussi notre dernière année, donc nous avons tous pensé que c’était fini pour nous en Caroline du Nord. Restons affamés.

Je vous ai entendu évoquer Cormac Ryan à plusieurs reprises lors de récentes apparitions dans les médias. Que saviez-vous de lui avant son arrivée à Chapel Hill, et y a-t-il quelque chose chez lui qui vous a surpris ?

C’est le compétiteur ultime. Depuis que je suis en Caroline du Nord, je n’ai jamais vu un gars comme lui qui voulait gagner, concourir et tirer le meilleur de tous les autres. C ‘est impressionnant. C’est un gars qui a un certain avantage qu’on ne voit pas vraiment chez les autres enfants de son âge.

Parlons de vous et de votre jeu. Vous êtes déjà le meilleur rebondeur de tous les temps en Caroline du Nord. Vous avez participé à un match de championnat national et évidemment, l’année dernière, vous avez vécu tout un contraste. Quelle est votre approche de la saison à venir et que souhaitez-vous encore prouver ?

J’ai traversé le plus haut des hauts et le plus bas des plus bas. Plus que tout, je veux enlever ce mauvais goût de l’année dernière de toutes les bouches. Cela signifie participer au tournoi de la NCAA et gagner de gros matchs. C’est mon objectif principal cette année et je veux contribuer à mon héritage et à tout ce que j’ai fait ici.

Pourquoi l’année dernière s’est-elle déroulée ainsi ?

Nous n’avons pas vraiment mis en perspective ce qui allait se passer après avoir atteint le match de championnat national l’année précédente. Nous pensions que tout le monde allait se coucher, mais nous avons eu une vraie perspective à ce sujet. Cette année, nous avons une approche affamée et humble. Ce que nous cherchons à faire maintenant, c’est de prouver que tout le monde a tort.

Passons à Caleb Love. Comment faut-il se souvenir de son séjour en Caroline du Nord, et avez-vous pensé que c’était pour le mieux qu’il soit transféré ?

Je pense vraiment que c’était pour le mieux pour lui. Rien que pour lui, il lui fallait un nouveau départ. Entre l’attitude des fans à son égard et l’attention médiatique qu’il recevait, c’était difficile pour lui. Parfois dans la vie, il faut divorcer. Il faut faire des choses comme ça. Caleb est comme la femme dont vous avez divorcé, mais vous avez toujours un enfant ensemble. Il a réussi l’un des plus beaux tirs de l’histoire de la Caroline du Nord. C’est difficile de le voir partir, mais il fera toujours partie de l’histoire ici.

Pensez-vous que l’équipe de cette année a une alchimie différente de celle de l’année dernière ?

Totalement. L’année dernière, après la course de mars, nous avons cessé de former pleinement une équipe. Cette année, avec tous nos nouveaux gars et tous nouant leur propre lien en n’étant pas ici auparavant et en apprenant les ficelles du métier, cela nous a donné une nouvelle perspective. L’année dernière, on nous a montré ce qu’il ne fallait pas faire. Cette année, nous essayons de mieux nous connaître. Nous essayons de créer ce lien parce que tout cela fait une différence.

Hubert Davis a reçu de nombreuses critiques l’année dernière. Que diriez-vous aux gens qui doutent maintenant de votre entraîneur principal ?

Il est tellement incompris. Les gens le connaissent comme l’une des personnes les plus gentilles de la planète. Quand vous entendez parler de qui il est, d’une personne formidable, beaucoup de gens prennent cela comme un signe de faiblesse, mais il y a beaucoup de choses que les gens ne savent pas.

Qu’est-ce que les gens ne savent pas à son sujet ?

Ils ne connaissent pas sa féroce compétitivité. Il vient tous les jours et veut tirer le meilleur de nous. Les gens regardent la saison dernière et veulent pointer du doigt tout le monde. En fin de compte, il nous a emmenés à un championnat national – avec une équipe en difficulté et traversant une crise de mi-saison. Ce n’est que la troisième année pour un gars qui n’a jamais été entraîneur-chef, et évidemment, à l’UNC, il y a des attentes, mais je pense qu’il est important de lui donner le temps de s’améliorer et d’apprendre à travers tout cela.

Qu’est-ce que ça vous a fait de faire la connaissance de votre meneur cinq étoiles de première année Elliot Cadeau, et que pensez-vous qu’il peut être cette saison ?

Avoir un animateur comme celui-là est quelque chose avec lequel je n’ai pas joué depuis que je suis ici. La façon dont il peut voir le jeu à un si jeune âge, étant un étudiant de première année, et le fait qu’il soit reclassé cette année, c’est incroyable. Évidemment, en tant qu’étudiant de première année, vous aurez du mal avec le nombre de gars de cinquième et sixième années dans le basket-ball universitaire. Mais ne vous y trompez pas : il est désormais prêt à jouer à un niveau élevé.

Quand je prononce le nom d’Harrison Ingram, quelle est la première chose qui vous vient à l’esprit ?

Puissant. De la façon dont il peut attaquer le panier, il essaie de passer à travers les gens. Il ne cherche à contourner personne, il vous le fera savoir. Il peut tirer le ballon et tout faire. Nous l’avons vu à Stanford. C’est un gars expérimenté qui a joué au basket-ball de haut niveau et qui a joué à un excellent rythme. Il sera un grand contributeur pour nous.

Avez-vous discuté avec lui lors du processus de recrutement ?

Oui je l’ai fait. Je lui ai donné un aperçu du jeu à l’UNC et lui ai fait prendre conscience que ce n’est pas seulement facile de jouer ici. Je lui ai dit qu’il devait être prêt à relever le défi et à répondre aux attentes, pour le préparer à ce que signifie jouer ici.

Passons à votre coéquipier RJ Davis. Comment s’est déroulée l’une de vos premières rencontres avec lui ?

Je me souviens qu’après ma première année, toute cette grande classe qui arrivait, je ne savais vraiment pas grand chose sur lui. J’avais un peu entendu son nom dans le monde du recrutement, et je me souviens de l’avoir vu et d’avoir pensé qu’il était petit. J’ai pensé : « Je ne sais pas à quel point ce type sera bon. » Ensuite, il est arrivé sur le campus et j’ai vite compris qu’il serait une superstar ici.

Quel genre d’amitié avez-vous ?

Nous sommes les deux derniers gars debout. Ayant une relation si spéciale au fil des années, nous avons la meilleure perspective de tout. Nous avons tout vu, et il est désormais de notre devoir de nous ramener là où la Caroline du Nord doit être.

Que pensez-vous de notre situation actuelle dans le basket-ball, où le grand homme traditionnel reste dans le basket-ball universitaire et gagne plus d’argent à ce niveau plutôt que de suivre la voie professionnelle ?

La situation est différente avec la manière dont se déroule le jeu. Pour moi, cela me permet d’améliorer différentes choses dans mon jeu, de fréquenter une grande université en Caroline du Nord et de gagner de l’argent. Je suis juste content de pouvoir encore être ici et de faire un tas de choses comme ça.

Combien pensez-vous pouvoir gagner cette année ?

Mec, je ne veux pas y mettre de limite.

Sept chiffres cette année ?

Ouais mec, définitivement. Certainement. Mon premier objectif est la rédemption, mais les opportunités une fois que nous aurons gagné, cela va facilement être à sept chiffres pour moi.

Dans un an, qu’espérez-vous que les fans de Caroline du Nord diront de vous ?

Ce gars, il a tout donné, et il est l’un des plus grands Tar Heels à avoir jamais joué ici.

Dans un an, où vous voyez-vous ?

Je me vois me préparer à aller au camp d’entraînement NBA.

Quel est le gars de cette équipe de Caroline du Nord dont on ne parle pas suffisamment à l’échelle nationale ?

Lycée Zayden. Les choses qu’il peut faire, je n’en avais aucune idée non plus. Il peut défendre et bloquer les tirs. Avec cette longueur et cette taille, et sa mobilité, c’est vraiment impressionnant ce qu’il peut faire. Dans quelques années, nous le verrons certainement devenir pro.

Y a-t-il quelque chose que vous faites avant l’entraînement, ou peut-être un message que l’entraîneur a fait, ou une sorte de visuel qui expose ce que vous voulez accomplir ?

L’entraîneur a toujours mis une photo de l’endroit où se déroulera le Final Four sur les casiers de chacun. Donc cette année, nous avons une photo de l’Arizona. Mais aussi, c’est la 66ème année consécutive où le premier jour d’entraînement, ils nous laissent une citation. Il dit : « C’est incroyable ce qui peut être accompli quand on ne se soucie pas de qui obtient le mérite.» C’est quelque chose qui a commencé avec Coach [Dean] Smith et a été transmis depuis lors.

John Fanta est un diffuseur national de basket-ball universitaire et écrivain pour FOX Sports. Il couvre le sport à divers titres, allant de l’organisation de jeux sur FS1 à la fonction d’hôte principal sur le réseau numérique BIG EAST en passant par la fourniture de commentaires sur The Field of 68 Media Network. Suivez-le sur Twitter @ John_Fanta .

