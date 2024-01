La star de l’UFC, Sean Strickland, attaque vicieusement un journaliste dans un discours homophobe

Mercredi, le champion des poids moyens de l’UFC, Sean Strickland, a lancé une tirade anti-LGBTQ exagérée après qu’un journaliste l’a interrogé sur ses affirmations précédentes selon lesquelles avoir un fils gay signifie qu’un père a “a échoué en tant qu’homme.”

Lors d’une conférence de presse précédant le prochain événement de l’UFC à Toronto, Strickland, qui a déclaré avoir déjà traversé une « Phase néo-nazie et suprémaciste blanche »– s’est opposé au journaliste du MMA Alexander Lee avant même qu’une question ne soit posée.

Se demandant à voix haute si Lee faisait « partie de l’opposition » après que le journaliste l’ait informé qu’il était Canadien, Strickland a insisté sur le fait que Lee avait voté pour le premier ministre Justin Trudeau. Après que Lee ait refusé de répondre, Strickland a pris cela comme une confirmation que le journaliste était un partisan de Trudeau et a ajouté que Lee était « l’ennemi du Canada ».

Au milieu des divagations performatives de Strickland dans MAGA, Lee a réussi à poser une question sur les remarques homophobes passées du combattant, soulignant que Toronto compte une importante population gay et lesbienne. Strickland a demandé si Lee lui-même était gay, ce qui a incité le journaliste à dire qu’il ne l’était pas mais qu’il était un allié de la communauté LGBTQ.

Les choses ont vraiment déraillé lorsque Lee a déclaré qu’il « n’aurait pas de problème » s’il avait un fils gay.

“Tu es un putain d’homme faible, mec”, a crié le combattant. « Tu fais partie du putain de problème. Vous avez élu Justin Trudeau lorsqu’il a saisi les comptes bancaires. Tu es juste pathétique. Et le fait que tu n’as pas de courage alors qu’il a fermé ton putain de pays et saisi des comptes bancaires, tu m’as demandé des conneries comme ça ?! Va te faire foutre ! Bougez, mec. Putain de lâche !

Sans se laisser décourager par les cris de Strickland, Lee a posé une question sur les attaques passées du champion des poids moyens contre les personnes transgenres, soulignant que Strickland a critiqué l’UFC pour son partenariat avec Bud Light après le boycott anti-trans du fabricant de bière. Strickland a répondu par une tirade profane contre la communauté trans et d’autres insultes contre le journaliste.

“Voici le problème avec Bud Light, il y a 10 ans, être trans était une putain de maladie mentale”, grogna-t-il. « Et maintenant, tout d’un coup, des gens comme toi se sont frayé un chemin dans le monde. Vous êtes une infection. Vous êtes la définition de la faiblesse. Tout ce qui ne va pas dans le monde est dû à ta baise.

Strickland a ajouté : « Et la meilleure chose est que le monde n’y croit pas. Le monde ne croit pas à vos putains de conneries que vous colportez. Le monde ne dit pas : « Vous savez quoi ? Tu as raison. Les putains de nanas ont des bites. Le monde ne dit pas ça. Le monde dit : « Non, il y a deux genres. Je ne veux pas que mes enfants sachent qui ils peuvent baiser à l’école. Je ne veux pas que mes enfants apprennent leur préférence sexuelle.

Suite aux diatribes de Strickland et aux attaques désordonnées contre Lee, un certain nombre de journalistes et d’observateurs du MMA se lever » pour le journaliste canadien, défendant Lee comme un « grand journaliste » et qualifiant Strickland d’« idiotie personnifiée ». De plus, alors qu’ESPN devrait diffuser l’UFC 297 ce week-end, certaines personnalités du sport parlent ont fait appel le leader mondial de publier une déclaration publique dénonçant les commentaires de Strickland.

Pendant ce temps, la conférence de presse décollée de Strickland était largement célébré par beaucoup sur la droite. Le Daily Caller, par exemple, a félicité le combattant pour avoir arraché « le masque aux médias d’information institutionnels » et « inhalé[ing] l’âme »de Lee lors de la « diatribe la plus brutale à ce jour » de Strickland.