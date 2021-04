La Lituanienne-Américaine a provoqué un tollé cette semaine lorsqu’elle s’est entretenue avec un média du pays de ses parents dans la perspective de l’UFC 261.

Révélant pour la première fois qu’elle avait récemment vu un documentaire intitulé « The Other Dream Team », sur l’équipe masculine de basket-ball de Lituanie aux Jeux olympiques de 1992 et les luttes auxquelles elle a dû faire face sous le régime soviétique, Namajunas a ajouté: «Après avoir regardé ça, c’était juste un énorme rappel du genre, oui, il vaut mieux mort que rouge, tu sais?

« Et je ne pense pas que ce soit une coïncidence si Weili est rouge. C’est ce qu’elle représente. »

« Ce n’est rien de personnel contre elle, mais c’est un énorme facteur de motivation qui explique pourquoi je me bats et je me bats pour la liberté, » Ajouta Namajunas.

«J’ai la conscience du Christ, j’ai du sang lituanien et j’ai le rêve américain. Toutes ces choses que je prends avec moi dans le combat, » conclut-elle.

Forcée de répondre aux critiques sur l’explosion, ‘Thug Rose’ a doublé sa diatribe dans une interview avec ESPN.

« Mes opinions sont basées sur mes expériences, » Namajunas recommença.

«Ce n’est pas quelque chose que j’ai recherché sur YouTube. Il s’agit d’une référence réelle à un documentaire. Si l’une de mes opinions vous confond, vous pouvez regarder le documentaire, et vous pourriez avoir une bonne idée de ce que ma famille a dû traverser, la raison pour laquelle je suis aux États-Unis aujourd’hui, la raison pour laquelle je le fais. arts martiaux mixtes, tout ça.

«J’aurais probablement une vie vraiment différente s’il n’y avait pas tout dans ce documentaire, comment les Lituaniens ont dû lutter contre l’oppression du communisme». admit-elle.

«La raison pour laquelle j’en ai parlé et que j’en ai fait référence est que le journaliste a suggéré que j’avais de l’animosité envers d’anciens adversaires, et c’est peut-être ce qui a motivé ces combats et que celui-ci n’y a pas d’animosité, alors peut-être qu’il y a motivation, mais cela ne pourrait pas être plus éloigné de la vérité, « Expliqua Namajunas.

Insistant sur le fait que ses remarques n’ont rien de personnel, la championne des poids paille Namajunas a déclaré: «J’adore Weili.»

«Je ne la connais pas. Je sais qu’elle veut être amie et tout ça, et ce serait formidable de la connaître, si nous le pouvions, si c’est possible.

Mais cela ne l’a toujours pas empêchée de suggérer que le dirigeant régnant de 115 livres pourrait être forcé de quoi dire et comment agir par les puissances en place à Pékin.

« Voici la chose, et c’est une question que nous devrions peut-être lui poser, pouvons-nous même vraiment savoir ce qu’elle croit réellement? » Namajunas a posé.

«On lui dit peut-être quoi dire. Je ne sais pas. Savons-nous exactement ce qu’elle croit? »

«Pour moi et pour mon expérience avec le communisme, [it’s] que vous ne pouvez pas librement avoir une opinion, vous ne pouvez pas critiquer votre gouvernement, » Dit Namajunas.

«Je peux parler de l’Amérique et de son imparfait, et de la façon dont il y a beaucoup de choses qui gâchent chez nous et des trucs comme ça, et je suis très reconnaissant de cette liberté de le faire.

Ce n’est pas la première fois que Weili fait face à des préjugés apparents avant un grand combat.

Avant sa ferraille classique de mars 2020 avec Joanna Jedrzejczyk, que Zhang a remportée par décision partagée, le Polonais a publié une histoire Instagram mal reçue d’elle portant un masque à gaz à côté de son adversaire chinois, alors que le coronavirus commençait à se propager de son pays asiatique à travers le monde. .

«Se moquer de la tragédie est un vrai signe de son caractère», Weili a écrit sur la même plateforme.

« Les gens meurent, le père de quelqu’un, la mère de quelqu’un, l’enfant de quelqu’un. Dites ce que vous voulez de moi si cela vous rend plus fort mais ne plaisantez pas sur ce qui se passe ici. Je vous souhaite une bonne santé jusqu’au 7 mars. Je vous verrai bientôt, » elle a promis, quelques jours avant sa vengeance éventuelle dans l’octogone.