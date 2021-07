La star de l’UFC Darren Till promet un contenu «encore plus offensant» après avoir été SIGNALÉ À LA POLICE pour une publication transgenre sur Instagram

La plainte d’une personne anonyme découle d’une série de mèmes et de publications Instagram téléchargées sur les réseaux sociaux par le concurrent de poids moyen de l’UFC qui prétendument se moquaient des membres des communautés transgenres et homosexuelles.

Une image téléchargée par Till a semblé susciter la colère de plusieurs personnes sur Instagram et montrait une femme « transgenre » recevant un scanner de grossesse et était accompagnée du texte : « bonne semaine à tous #positivité« .

Le message a suscité la division, plusieurs commentateurs indiquant qu’ils pensaient qu’il franchissait une ligne, tandis que d’autres se sont délectés du sens de l’humour du Merseysider.

« Vous allez certainement avoir de la chaleur pour celui-là! » a écrit un fan en réponse.

« Ici, avant que la communauté d’annulation ne prenne d’assaut la section des commentaires, a dit un autre.

D’autres, quant à eux, ont indiqué avoir trouvé l’image « répugnant« .

En effet, plusieurs des publications récentes de Till sur Instagram semblent avoir été jugées controversées – mais la publication transgenre susmentionnée semble avoir été la plus controversée, et il a ensuite été confirmé par la police de Merseyside qu’ils avaient reçu une plainte officielle à ce sujet qui a déclaré au Merseyside Echo ce « les enquêtes sont en cours« .

En référence à l’histoire, Till a tweeté plus tard : « La publication a reçu 100 000 likes… ce fut une journée de publication réussie sur Instagram, je dirais… J’ai une publication plus importante ce week-end pour vous, encore plus offensante. activez les notifications de publication !!!!

Le combattant a également abordé la fureur dans une longue vidéo sur Instagram dans laquelle il a défendu les messages et a déclaré qu’ils étaient censés être humoristiques et non destinés à dénigrer les membres des communautés transgenres ou homosexuelles.

« Comme tout le monde le sait, je poste toujours des choses très controversées correctement, je ne changerai jamais, jamais, jamais, a déclaré Till.

« Alors l’autre jour, j’ai posté ce mème transgenre, je pensais que c’était drôle et je savais que ça allait avoir un contrecoup. J’ai en fait des amis transgenres, ils ont trouvé ça hilarant.

« Vous ne pouvez pas annuler quelqu’un qui s’en fout et je m’en fous. Mais en même temps c’est évidemment la brigade offensée. »

Cependant, alors que Till considère cela comme un autre incident d’« annulation de la culture » d’une foule réveillée qui cherche à être offensée, les militants LGBT ont déclaré que des blagues comme celle-ci peuvent causer de graves dommages aux communautés locales.

« Les personnes trans ont déjà assez de mal dans la vie sans que des personnalités publiques incitent au ridicule et encouragent la haine« , a déclaré Drew Cockton, un membre actif de la communauté LGBT de Liverpool, au Daily Mail.

« Plus de neuf personnes transgenres sur dix ont envisagé le suicide et plus de deux sur dix ont tenté de le faire.

« Certains des commentaires sur Instagram de Darren étaient vraiment épouvantables et m’ont profondément attristé à la lumière des attaques homophobes à Liverpool récemment et des préjugés encouragés par les personnes qui devraient être les ambassadeurs de la ville.. »

Alors que Till semble prêt à s’en tenir à ses armes, l’acteur britannique Adam Woodward, qui joue Brody Hudson dans la populaire série télévisée » Hollyoaks « , s’est excusé après avoir répondu au message incriminé de Till dans lequel il indiquait qu’il trouvait cela drôle.

« Je voudrais m’excuser pour m’être engagé dans un message offensant sur les réseaux sociaux« , a-t-il déclaré dans un communiqué. « L’interaction n’est pas indicative de mes croyances ou de mon attitude en tant qu’alliée de la communauté LGBTQ+. »