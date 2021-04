United était l’une des 12 équipes à annoncer qu’elle ferait partie de la nouvelle Super League séparatiste dimanche soir, déclenchant une indignation généralisée parmi les fidèles d’Old Trafford dans un opprobre plus large dans la communauté du football pour les plans mal conçus.

Mardi, la nouvelle ligue est apparue au bord de l’effondrement alors que la nouvelle a été annoncée que Chelsea et Manchester City – deux autres équipes qui s’étaient également inscrites pour le projet – se préparaient à se retirer de la ligue quelques jours à peine après sa naissance.

L’une des victimes du chaos a été le vice-président de Manchester United, Ed Woodward, qui aurait démissionné de son poste après une réaction des fans.

D’autres fans de United ont tourné leur colère contre les propriétaires américains largement méprisés du club, la famille Glazer, le coprésident Joel Glazer devant être appelé à suivre Woodward à l’extérieur.

McGregor – un fan de United depuis son enfance et avec une valeur nette d’environ 120 millions de dollars, bien que potentiellement beaucoup plus élevé après avoir apparemment vendu sa participation dans son empire Proper Twelve Whisky.

«Hé les gars, je pense acheter Manchester United! Qu’en penses-tu? » McGregor a écrit mardi dans un tweet ironique.

Hé les gars, je pense acheter Manchester United! Qu’est-ce que tu penses? – Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) 20 avril 2021

Le club étant évalué à plus de 3 milliards de dollars, il semble que même un homme des poches profondes de McGregor pourrait avoir du mal à trouver les fonds nécessaires, autant qu’il aimerait intervenir en tant que fan de United.

Je vois mon fils quand je regarde ça. Merci pour le partage. C’est une photo de la «journée du sport» de mon école, et ce fameux maillot de Gray Utd, je me suis acheté avec mon argent de communion à l’âge de 8 ans. J’aimerais savoir où il se trouve maintenant. Un maillot de football vraiment notoire! https://t.co/1NxLZYJMXt – Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) 26 janvier 2019

McGregor est intervenu après que les plans pour la Super League européenne aient été ruinés lorsqu’il est apparu que Chelsea et Manchester City étaient sur le point de se retirer, et potentiellement un certain nombre des 12 autres équipes « fondatrices » de la compétition.

Présentée comme «l’avenir du football» par ses initiateurs, la compétition à 20 équipes serait une rivale directe de l’UEFA Champions League.

La Super League verrait les équipes jouer des matchs en milieu de semaine dans deux ligues de 10 équipes au cours d’une « saison », avant que les meilleurs clubs ne se rencontrent dans une compétition à élimination directe à partir de la phase des quarts de finale.

Les quinze équipes «fondatrices» seraient des membres permanents de la ligue, tandis que cinq autres se joindraient chaque année sur une base encore indéterminée.

Les plans semblent maintenant morts, cependant, avec tous les yeux rivés sur le président de la Super League, le patron du Real Madrid, Florentino Perez, et s’il tentera d’une manière ou d’une autre de faire avancer le projet mourant.