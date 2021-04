La star de l’UFC, Conor McGregor, a fait l’objet de vives critiques de la part des fans de MMA après qu’une vidéo de lui encourageant son fils de trois ans à frapper un autre enfant à la bouche est devenue virale sur les sites de réseaux sociaux.

Mardi, McGregor a publié une vidéo sur Instagram d’une conversation avec son fils Conor Jr, après que son enfant ait été frappé par un autre enfant. Dans le clip, le célèbre UFC montre son médaillon à son fils alors qu’il lui dit qu’il s’agit de la couronne de leur famille. Il explique en outre que la couronne sur la tête du lion signifie qu’il est roi.

Après lui avoir parlé du médaillon, McGregor demande si l’autre enfant sur la plage l’a frappé. Et après que Conor Jr a dit oui, il a demandé à son fils de frapper l’autre enfant plus rapidement et sur sa bouche. McGregor a même poursuivi en disant que c’est la raison pour laquelle ils s’entraînent autant.

La vidéo partagée par l’Irlandais avec ses 38 millions de followers sur l’application de partage de photos a accumulé des millions de vues. Cependant, de nombreux fans de MMA n’ont pas été impressionnés par les conseils parentaux de McGregor à son fils.

Voici la vidéo:

En réponse à la vidéo, un fan a informé la star du MMA que ce n’est pas une très bonne idée d’enseigner son fils à ses autres enfants.

Un utilisateur d’Insta a demandé à McGregor de ne pas demander à son fils de se battre dans la rue. Un autre fan a dit que ce n’est pas ainsi que vous êtes censé élever votre enfant.

Cependant, de nombreux fans pensaient qu’il n’y avait rien de mal à apprendre à votre fils à se défendre.

McGregor a remporté le championnat poids plume de l’UFC en battant José Aldo en 13 secondes par KO en 2015, c’est aussi la victoire la plus rapide de l’histoire du titre UFC. En 2016, il a battu Eddie Alvarez pour le championnat UFC Lightweight pour devenir le premier combattant de l’histoire du sport à détenir simultanément deux titres de division de poids.

Il est actuellement classé 15e au classement livre pour livre masculin de l’UFC.

