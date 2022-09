Khamzat Chimaev a soumis Kevin Holland à l’UFC 279 à Las Vegas

Le changement d’adversaire tardif forcé par l’échec dramatique de Khamzat Chimaev à prendre du poids pour son combat contre Nate Diaz à l’UFC 279 n’a pas fait grand-chose pour ralentir le prétendant au titre alors qu’il traversait Kevin Holland avec facilité à Las Vegas.

Chimaev a besoin d’un peu plus de deux minutes pour verrouiller la soumission d’étranglement D’arce contre le vétéran américain Holland dans un combat qui s’est déroulé sous un voile de controverse après que le Suédois d’origine tchétchène a perdu du poids de près de 8 livres pour son combat de poids welter proposé avec Diaz.

Au lieu de cela, un Dana White clairement en colère a poussé Chimaev dans un combat avec la Hollande; l’homme avec qui il s’était retrouvé mêlé à une bagarre dans les coulisses avec laquelle il avait forcé l’annulation de la conférence de presse de jeudi.

Mais si être jumelé avec la Hollande beaucoup plus grande était considéré comme un défi plus robuste (et tardif) qui aurait pu déconcerter Chimaev, la star invaincue a prouvé qu’il est aussi imperturbable que quiconque a mis les pieds dans l’Octogone avant lui en envoyant son ennemi avec une facilité presque étrange.

Quelques instants après la cloche d’ouverture, la stratégie de Chimaev est devenue claire lorsqu’il a forcé Holland au tapis et a commencé à chercher la voie la plus rapide vers la victoire.

Holland a fait preuve d’un défi admirable au début, mais est tombé de plus en plus dans les sables mouvants au fur et à mesure que le combat se développait, finissant par s’arrêter après que Chimaev ait resserré ce qui s’est avéré être l’étranglement de fin de combat.

“Et maintenant? Dis quelquechose?» Chimaev a ensuite déclaré sur une bande-son de huées.

“Je suis le gars le plus dangereux ici. Je viens pour tout le monde. Je tue tout le monde. Je vais passer en revue tout le monde. Personne ne peut m’arrêter. Si je meurs, je mourrai dans la cage. Je ne quitte jamais la cage. C’est ma maison.”

Beaucoup de drames inutiles cette semaine, mais Khamzat Chimaev est BAD MAN ! Un talent si particulier #UFC279 – Henry Cejudo (@HenryCejudo) 11 septembre 2022

Je ne pensais vraiment pas que ça allait être aussi facile pour Chimaev. Terrible look pour la Hollande. — Génial (@Benaskren) 11 septembre 2022

La victoire couronne ce qui a été une semaine étrange pour Chimaev, qui a affirmé par la suite que les médecins lui avaient dit d’arrêter de perdre du poids avant le combat contre Diaz.

Cependant, il est difficile de dire qu’il n’a pas subi de dommages à sa réputation après sa perte de poids – ce qui a été clairement mis en évidence par la cacophonie de moqueries qu’il a reçues de la foule, ainsi que le regard d’acier fixé sur lui à plusieurs reprises. reprises par le président de l’UFC, Dana White.

Mais Chimaev a noté que sa capacité à concourir à la fois aux poids welters et aux poids moyens est une opportunité plutôt qu’un obstacle.

“Je vais pour les deux catégories de poids», a déclaré Chimaev. “Nous irons pour les deux ceintures.”

Pendant ce temps, dans le combat de l’événement principal dans lequel Chimaev était initialement censé participer, Nate Diaz a combattu ce qui est probablement son dernier combat dans la cage de l’UFC et a remporté une victoire de soumission satisfaisante contre son compatriote vétéran Tony Ferguson dans ce qui était un autre combat arrangé à la hâte rendu nécessaire par Les problèmes de poids de Chimaev.

C’était un combat typique du Californien, dans lequel il a surmonté la pression initiale de Ferguson pour affirmer son propre plan de jeu et arracher une soumission après une tentative de retrait ratée.

Ensuite, il a dirigé une agression verbale contre Chimaev.

“J’étais comme si c’était une sacrée recrue“, a déclaré Diaz. “Je ne m’inquiète pas pour une recrue de pute. Il me restait un combat, je leur ai dit après ne pas m’avoir laissé me battre pour toujours, j’étais comme donnez-moi n’importe qui. Au moins, j’ai un digne représentant OG des arts martiaux mixtes pour le faire sur.”

Diaz, désormais libéré de ses obligations à l’UFC, a laissé entendre qu’il était sur le point de passer à «un autre sport» où il serait un adversaire potentiel du néophyte de la boxe Jake Paul.

“Je veux sortir de l’UFC pendant une minute et montrer à tous ces combattants de l’UFC comment prendre le contrôle et posséder un autre sport comment vous êtes censé le faire.

“’Parce que Conor McGregor ne savait pas comment faire. Aucun de ces autres combattants ne sait comment le faire. Donc je vais aller là-bas et je vais reprendre une autre profession et devenir le meilleur dans ce domaine. Montrez à tout le monde que je suis le meilleur dans ce domaine et ensuite je serai de retour ici pour obtenir un putain de titre UFC. Le meilleur titre du monde.”