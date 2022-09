La star de l’UFC alimente les rumeurs de Zuckerberg

L’événement UFC de ce week-end à Las Vegas se déroulera à huis clos

La carte de combat UFC de ce week-end à Las Vegas se déroulera sans fans ni médias, et la tête d’affiche Mackenzie Dern affirme que c’est parce que le chef de Facebook, Mark Zuckerberg, a “loué” toute la salle – une suggestion que le chef de la promotion, Dana White, a rejetée comme “taureaux ** t.”

Dern devrait faire la une de la carte de combat face au combattant chinois Yan Xiaonan, mais le combat se déroulera à huis clos après qu’il a été révélé que ni le public ni les médias ne seront autorisés à y assister.

Aucune raison directe n’a été donnée par l’UFC et son président Dana White pour expliquer pourquoi l’événement, qui doit avoir lieu à l’installation Apex de l’organisation à Las Vegas, devait être fermé aux médias, à part White en plaisantant qu’il donnait journalistes “une nuit de repos.”

Mais s’exprimant avant son combat, Dern, 29 ans, a affirmé que la décision avait été prise à la demande de Zuckerberg, qui, selon elle, a payé l’UFC pour ce qui sera effectivement son propre événement en direct.

maintenant confirmé que Mark Zuckerberg a “loué l’événement” mais nous ne savons pas combien de personnes seront là 👀 pic.twitter.com/Xm263Hhu7T – Spinnin Backfist (@SpinninBackfist) 28 septembre 2022

“Je sais que Mark Zuckerberg a loué tout l’événement», a déclaré Dern, via ESPN.

«Je sais qu’il sera là, mais je ne sais pas si c’est littéralement lui, sa femme ou s’il aura des amis – une sorte de fête.

“Mais de la part de quelqu’un qui voulait un événement principal avec une foule, [it’s now] va être très, très privé.”

Zuckerberg, le créateur de Facebook et président-directeur général de sa société mère Meta, est un fan reconnu des arts martiaux mixtes et a même publié une vidéo sur les réseaux sociaux ces dernières semaines qui montrait l’un des hommes les plus riches du monde en formation MMA.

Le bref clip le montrait en train de s’entraîner avec un partenaire d’entraînement et a même attiré l’attention de la superstar de l’UFC Conor McGregor, qui a salué le développement des compétences sportives de combat de Zuckerberg.

Mark Zuckerberg n’a PAS loué l’UFC Apex. C’est des conneries totales. https://t.co/VbdFATcltd – danawhite (@danawhite) 29 septembre 2022

Et bien qu’elle ait admis que le combat à venir se sentirait désormais un peu non conventionnel, Dern a déclaré qu’elle s’engage à organiser un spectacle pour Zuckerberg – s’il est même là.

“Je suis surexcité,” dit-elle.

«Cela me rend plus motivé pour faire un bon spectacle. Je sais que tout le monde regarde à la télé, mais pour Mark et tous ceux qui seront là, faites une émission. Si c’est ce qu’ils veulent voir, c’est un spectacle, alors nous allons donner un spectacle.”

Le patron de l’UFC, Dana White, a cependant déclaré qu’il y avait “pas de grand secret” avant la nuit de combat de samedi, et a nié les affirmations sur les réseaux sociaux selon lesquelles Zuckerberg avait loué l’intégralité de l’installation.

“Mark Zuckerberg n’a PAS loué l’UFC Apex“, a écrit White sur Twitter. “C’est des conneries totales.”

