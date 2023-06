La star de Lucy Beale d’EastEnders, Hetti Bywater, a l’air totalement différente lors d’une journée bien arrosée – neuf ans après avoir été tuée

L’actrice d’EASTENDERS Hetti Bywater regarde un monde loin de son personnage de savon lors d’un verre l’après-midi avec des amis au soleil.

Hetti, 28 ans, a joué Lucy Beale dans l’émission BBC1 pendant deux ans avant d’être tuée dans une histoire dramatique de meurtre « polar ».

L'ancienne actrice d'EastEnders Hetti Bywater a été repérée à Londres

L'actrice – qui jouait Lucy Beale – dégustait quelques verres de vin avec des amis

L’actrice avait repris le rôle de Melissa Suffield en 2012 et la mort du personnage a coïncidé avec les célébrations du 30e anniversaire d’EastEnders.

Hetti a maintenant été aperçu en train de déguster un verre de vin ou deux avec un groupe d’amis dans le quartier exclusif de Notting Hill à Londres.

Avec ses longs cheveux blonds lâches, Hetti a montré sa silhouette bronzée et soignée dans un haut court noir et un short jaune pendant qu’elle bavardait.

L’ancienne star du feuilleton était tout sourire et, à un moment donné, elle a levé un verre de rosé pour « acclamer » ses copains.

Lucy Beale a été jouée par quatre actrices après avoir été présentée à EastEnders en tant que nouveau-né en 1993.

Hetti a été la dernière à jouer le personnage, qui était la fille de Ian et Cindy Beale et la sœur jumelle de Peter Beale.

Elle a endossé le rôle en 2012 et s’est retrouvée mêlée à une histoire de meurtre dramatique deux ans plus tard.

Lucy a été retrouvée morte sur la commune et personne ne savait comment elle avait rencontré sa fin macabre.

On a finalement découvert que son frère de 10 ans, Bobby, était responsable et qu’il avait frappé sa demi-sœur sur la tête avec une boîte à bijoux.

Depuis lors, Hetti a joué dans un épisode de Death In Paradise et a joué Daisy in Sky 1 show Declicious.

En septembre 2020, l’actrice a avoué qu’elle « détestait » Lucy Beale et était « heureuse » que le personnage ait été éliminé.

Hetti a joué Lucy dans EastEnders de 2012 à 2014

Son personnage a été tué par son demi-frère Bobby

Hetti était la dernière actrice à jouer le rôle de Lucy