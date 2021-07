L’acteur hollywoodien Jack Dylan Grazer est récemment devenu bisexuel lors d’une émission en direct sur les réseaux sociaux et a partagé ses pronoms préférés. Selon le magazine People, plus tôt cette semaine, l’acteur de 17 ans « Luca » a fait cette annonce lors d’une émission en direct sur Instagram.

Dans la vidéo du flux, qui a été partagée sur les réseaux sociaux, Grazer a semblé participer à une séance de questions-réponses avec les fans lorsqu’on lui a demandé : « Êtes-vous gay ? par un utilisateur. Je suis bi », a répondu Grazer avec un sourire avant de citer son personnage de « Luca », s’exclamant: « Silenzio Bruno! »

Les fans de « It », « We Are Who We Are » et « Shazam ! » a également noté que l’acteur a changé ses pronoms préférés sur sa page Instagram après la conversation pour noter qu’il passe par lui ou par ses identifiants.

jack dylan grazer sortant en bi et puis immédiatement criant SILENZIO BRUNO bon pour eux bon pour eux !! pic.twitter.com/IBKDox5a2G – alyssa (@alyssakayden) 1er juillet 2021

Dans « Luca », Grazer incarne Alberto, un monstre marin qui change de forme et qui devient un humain sur la terre ferme. Aux côtés de son ami Luca, exprimé par Jacob Tremblay, le couple aspire à explorer le monde humain de Portorosso, en Italie, dans l’espoir d’obtenir une Vespa.

Les fans du film Disney et Pixar sont immédiatement tombés amoureux du duo lorsqu’il est tombé sur Disney + le mois dernier, beaucoup comparant le scénario à une réminiscence d’un conte de passage à l’âge adulte LGBTQ. Le réalisateur Enrico Casarosa avait précédemment déclaré à un média que le film « parlait d’amitiés platoniques ».

Selon le magazine People, lorsqu’on lui a dit que les fans ne pouvaient s’empêcher de comparer l’intrigue à celle d’une romance LGBTQ, Glazer a ajouté que ce serait « cool si nous nous remettions ensemble et tombions amoureux », dans un potentiel « Luca » suite.